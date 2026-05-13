 

В Нидерландах совершено нападение на солдат NATO

13.05.2026, 11:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Двое германских военнослужащих, проходящих службу в оперативном штабе NATO, расположенном в голландском городе Брюнсум, подверглись нападению в Нидерландах. Злоумышленникам, которые были в масках, удалось скрыться.

Как пишет «Немецкая волна», оба солдата были в гражданской одежде. Сначала было совершено нападение на одного из них. Военнослужащего оскорбляли, требовали деньги, кричали «Мы ненавидим NATO». Солдат смог убежать и позвонить в полицию. Тем временем был избит второй военнослужащий.

Согласно министерству обороны Германии, военнослужащие, получившие легкие травмы, в порядке. Правоохранительные органы Нидерландов начали расследование, в котором участвует и военная полиция. Происшедшее квалифицируется как инцидент в сфере безопасности.

В Брюнсуме расположено командование NATO, отвечающее за оборону Центральной Европы – вплоть до восточных границ альянса. После начала войны с Ираном безопасность была усилена, а военнослужащие получили приказ не надевать форму вне казарм.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.05 / Загадочные голубые вспышки связали со столкновениями черных дыр и звезд Вольфа — Райе

13.05 / Гей-радар Главлита РФ заблокировал продажу учебников физики для десятого класса из-за упоминания закона Гей-Люссака

13.05 / Внутренняя иерархия подавила желание приматов играть друг с другом

13.05 / Новый сорбент смог уловить до 99,99% канцерогенного бензола

13.05 / Российская разработка повысила точность обнаружения утечек нефти в изношенных трубопроводах в удаленных районах

13.05 / В Сербии впервые в истории проходят совместные учения с NATO

13.05 / Каменные круги в суданской пустыне рассказали о скотоводах «Зеленой Сахары»

13.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1539-й день войны

13.05 / Минпросвещения отзывает 626 докторских диссертаций, авторы которых ссылались на соцопросы в Telegram

13.05 / Дети и птенцы научились говорить благодаря ответам родителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике