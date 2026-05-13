Коммунальщики Нарвы разломали и испачкали клумбы у советского памятника, которые вчера благоустроили неизвестные злоумышленники

Сотрудники городской службы благоустройства Нарвы забросали грязью лестницу и клумбы у памятника над братской могилой советских солдат, погибших при освобождении Эстонии от нацистов. Накануне это место привели в порядок неизвестные злоумышленники.

Как сообщили в мэрии, полиция вчера «успешно пресекла противоправный акт благоустройства ещё не ликвидированного советского объекта». Полицейские забрали орудия преступления – краску, кисти, две метлы и мусорные пакеты, но сами преступники при этом беспрепятственно скрылись, что вызвало волну негодования в социальных сетях. Чтобы сгладить возмущение людей, коммунальщиков направили ликвидировать последствия благоустройства.

«Было решено привести объект в то состояние, в котором он пребывал до акта вандализма. Сотрудники городской службы благоустройства успешно справились с поставленной задачей и даже перевыполнили её – клумбы залили уксусом во избежание произрастания на них цветов, глорифицирующих советских оккупантов, а ещё удалось расколоть бетонное обрамление и несколько ступеней лестницы. Сам памятник, к сожалению, устоял и требует для сноса специальной техники, денег на аренду которой пока нет», – рассказали власти города.

