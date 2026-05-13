Пентагон рассекретил данные о встрече астронавтов лунной миссии «Аполлон-17» с НЛО

Военное ведомство США по указу президента Трампа продолжает публикацию архивных и ранее секретных сведений об НЛО. В последнем пакете документов из 162 файлов содержатся как свежие сведения от 2023 года, так и данные за 1972-ой год – они относятся к миссии «Аполлон-17». Тогда во время последней на сегодня высадки на Луну астронавты столкнулись с повышенным вниманием к себе – но до сих пор не понятно, от кого.

Специалисты и научные консультанты Пентагона используют термин «неопознанные аномальные явления» вместо НЛО, так как уже давно понятно, что зачастую ни о каких пришельцах речи не идет. Военные годами наблюдают что-то и зачастую очень разное, чему пока не удается найти объяснения. С другой стороны, достаточно много случаев как раз получают понятное толкование, поэтому все прочие и именуются «аномальными» – их поведение не вписывается в современные представления о физическом мире.

Из файлов Пентагона можно сделать приблизительный вывод о том, что видимые появления НЛО провоцирует именно повышенная активность человечества. Как будто включается некая система мониторинга, побочные эффекты которой и видели военные, а также астронавты. В частности, во время сбора образцов лунного реголита участники миссии «Аполлон-17» наблюдали над поверхностью спутника три яркие точки. Они дрейфовали мимо и их удалось сфотографировать – есть мнение, что некто пытался проследить, чем заняты люди.

Важный вывод – почти во всех задокументированных случаях встречи с НЛО эксперты уверены в их физической природе, но не в «разумности». Более того, поведение многих неопознанных объектов напоминает действия автоматических систем, которые реагируют на «вторжение» в зону своей ответственности. Например, тех же военных самолетов, на которых отрабатываются новые технологии, из-за чего их полет отличается от прочих, что и провоцирует «интерес» со стороны НЛО.Источник — Interesting Engineering