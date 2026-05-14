В США оглашен четвертый приговор по делу о смерти актера Мэттью Перри

Федеральный суд в Лос-Анджелесе приговорил 56-летнего Эрика Флеминга к двум годам тюрьмы по делу о смерти актера Мэттью Перри, звезды сериала «Друзья». Флеминг, бывший консультант по лечению зависимостей, признал вину в сговоре с целью распространения кетамина и в распространении кетамина, повлекшем смерть. После отбытия срока он также будет находиться под надзором еще три года.

По данным прокуратуры, Флеминг выступал посредником: он получил кетамин у Джасвин Сангхи, известной в материалах дела как «кетаминовая королева», и передал препарат личному ассистенту Перри Кеннету Ивамасе. Именно Ивамаса, как считает следствие, сделал актеру инъекцию, после которой Перри потерял сознание и утонул в джакузи в своем доме в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года.

Перед вынесением приговора Флеминг заявил, что совершенные им ошибки «преследуют» его: «Это действительно кошмар, из которого я не могу проснуться». Защита просила ограничиться тремя месяцами тюрьмы и лечением от зависимости, указывая на сотрудничество Флеминга со следствием и отсутствие прежней судимости. Прокуратура настаивала на двух с половиной годах заключения.

Флеминг стал четвертым фигурантом, приговоренным по делу о смерти Перри. Сангха ранее была приговорена к 15 годам лишения свободы; двое врачей также получили наказания по этому делу. Ивамаса, признавший вину, ожидает приговора.

Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет. Судебно-медицинская экспертиза назвала основной причиной смерти острое воздействие кетамина, а также указала утопление и сопутствующие факторы.