 

В Твери разработали многофункциональные строительные плиты для Арктики

14.05.2026, 8:33, Разное
Изображение иллюстративное

В Тверском государственном техническом университете (ТвГТУ) завершили разработку перспективной сборной плиты для возведения автомобильных дорог, аэродромов и объектов нефтегазовой инфраструктуры в сложных условиях Арктики.

Конструкцию созданных в ТвГТУ полимеркомпозитных плит наделили возможностью адаптации под конкретные нужды еще на этапе их производства — в технологическом процессе с учетом специфики возводимого объекта подбирается их состав и необходимая арматура.

В вузе пояснили, что ключевая проблема дорожного строительства в Арктике сейчас заключается в стремительном разрушении применяемых плит из бетона — нижний их слой, и так находящийся в агрессивной среде, подвергается изгибающему моменту, а верхняя часть испытывает температурные перепады и чрезмерные динамические нагрузки. Мало того, имеются проблемы с транспортировкой бетонных плит, отличающихся высокой массой, и их установкой на высокольдистые грунты.

Решить данную проблему специалисты из Твери предлагают за счет сборных плит новой конструкции, которые имеют стандартные формы, но включают в себя готовые элементы в виде полимеркомпозитных плит с подходящими физическими и механическими свойствами, а также бетонный армированный слой. Для соединения слоев применяются анкеры бобышки или анкеры саморезы, что упрощает процесс производства плит и обеспечивает надежность всей конструкции.

Как считают отраслевые эксперты, плиты, созданные в ТвГТУ, имеют ряд заметных преимуществ: снижение массы до 30 % относительно традиционно применяемых бетонных плит; повышенная коррозионная стойкость; устойчивость к образованию трещин; уменьшенный объем работ по ремонту покрытий. Экономическая эффективность использования полимеркомпозитных плит обеспечивается отказом от обычной арматуры из стали, снижением расходов на их изготовление и дальнейшую транспортировку к месту установки, а также увеличением долговечности самого покрытия в тяжелых климатических условиях арктических районов.

