В Марокко найдены останки погибших американских военнослужащих

Армия США сообщила, что в Марокко найдены останки 19-летней военнослужащей Марии Саймон Коллингтон из Тавареса, штат Флорида, пропавшей в начале месяца во время учений «Африканский лев 2026».

По данным американских военных, Коллингтон погибла, сорвавшись со скалы во время поездки по Марокко.

Ранее на этой неделе в Марокко было найдено тело еще одного американского военнослужащего, участвовавшего в тех же учениях, – 27-летнего офицера Кендрика Ламонта-младшего. Обстоятельства его гибели также выясняются.

Учения «Африканский лев» являются одними из крупнейших ежегодных военных маневров США и партнеров в Африке. В этих учениях среди прочих принимают участие и израильские военнослужащие.