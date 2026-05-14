 

Банкоматы ограничат выдачу наличных в связи с истощёнными запасами дезинфектора

14.05.2026, 9:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Национальная система платёжных карт (НСПК) совместно с Банком России объявила о временном ограничении выдачи наличных средств через банкоматы ряда кредитных организаций. Согласно официальному сообщению, мера связана с критическим снижением запасов специализированной дезинфицирующей жидкости, используемой в модулях обработки банкнот для предотвращения биологического загрязнения купюр. «Технологический регламент эксплуатации банкоматов требует обязательного орошения каждой банкноты антисептическим составом при выдаче. Исчерпание резерва жидкости делает дальнейшую работу устройств несоответствующей санитарным нормам», – пояснил представитель НСПК.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений», все устройства, осуществляющие оборот наличных средств, обязаны обеспечивать дезинфекцию передаваемых ценностей. Используемая жидкость на основе четвертичных аммониевых соединений поставляется ограниченным числом сертифицированных производителей, и в настоящее время наблюдается временный дисбаланс между спросом и производственными мощностями. 

Официальные представители власти особо отметили, что ограничение не связано с эпидемиологической обстановкой или выявлением случаев хантавирусной инфекции.

«Распространяемые в отдельных сегментах сети конспирологические версии о связи ограничений с хантавирусом не соответствуют действительности и являются попыткой дестабилизации общественного настроения», — заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора. 

Ограничения затронут преимущественно банкоматы с функцией рециркуляции, где купюры проходят многократный оборот. Устройства, работающие только на приём или выдачу из изолированной кассеты, продолжат функционировать в обычном режиме. Гражданам рекомендуется использовать безналичные расчёты через терминалы, мобильные приложения с авторизацией в МАХ или получать наличные в кассах банков, где дезинфекция проводится вручную.

Полное восстановление работы банкоматной сети ожидается до конца четвертого квартала 2026 года после налаживания альтернативных цепочек поставок дезинфицирующих составов.  Тем временем Банк России напоминает, что цифровые рубли, конвертация в которые продолжается в штатном режиме, не требуют физической дезинфекции и доступны круглосуточно через защищённые каналы связи.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

14.05 / Кишечную палочку заставили производить готовый «солнцезащитный крем» 

14.05 / Суд заморозил санкции против Франчески Альбанезе – антисемитки из ООН

14.05 / Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без лекарств

14.05 / В США приговорен к 15 годам тюрьмы неонацист Чхиквишвили, планировавший отравить еврейских детей

14.05 / В Твери разработали многофункциональные строительные плиты для Арктики

14.05 / Массированный российский удар по Киеву, десятки пострадавших

14.05 / В Марокко найдены останки погибших американских военнослужащих

14.05 / В США оглашен четвертый приговор по делу о смерти актера Мэттью Перри

14.05 / Визит Трампа в Китай — торговля, технологии, Тайвань, Иран

14.05 / Министр энергетики США — Иран «пугающе близок» к обладанию оружейным ураном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике