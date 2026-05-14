Бывший глава Офиса президента Украины Ермак арестован по делу о коррупции

Высший антикоррупционный суд Украины постановил арестовать бывшего главу Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – фигуранта дела о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья.

Суд сообщил, что отставной чиновник может быть освобожден под залог в 140 миллионов гривен – это 3,1 миллиона долларов. В этом случае Ермаку придется носить электронный браслет, сдать паспорта и воздержаться от общения с другими фигурантами. Подозреваемый заявил, что таких денег у него нет, но выразил надежду на помощь друзей.

12 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили бывшего главу Офиса президента Украины о том, что он является подозреваемым по уголовному делу.

В сообщении НАБУ говорилось о разоблачении организованной группы, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен (10,5 миллионов долларов США) при строительстве элитного жилья в окрестностях Киева: «Одному из участников, бывшему руководителю Офиса президента, сообщено о подозрениях».

Ермак возглавлял президентскую администрацию в 2020-2025 годах, считался ближайшим соратником президента Владимира Зеленского и одной из наиболее влиятельных политических фигур Украины. Он подал в отставку в связи с коррупционным скандалом в корпорации «Энергоатом».