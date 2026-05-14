 

Бывший глава Офиса президента Украины Ермак арестован по делу о коррупции

14.05.2026, 10:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Высший антикоррупционный суд Украины постановил арестовать бывшего главу Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – фигуранта дела о легализации 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья.

Суд сообщил, что отставной чиновник может быть освобожден под залог в 140 миллионов гривен – это 3,1 миллиона долларов. В этом случае Ермаку придется носить электронный браслет, сдать паспорта и воздержаться от общения с другими фигурантами. Подозреваемый заявил, что таких денег у него нет, но выразил надежду на помощь друзей.

12 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили бывшего главу Офиса президента Украины о том, что он является подозреваемым по уголовному делу.

В сообщении НАБУ говорилось о разоблачении организованной группы, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен (10,5 миллионов долларов США) при строительстве элитного жилья в окрестностях Киева: «Одному из участников, бывшему руководителю Офиса президента, сообщено о подозрениях».

Ермак возглавлял президентскую администрацию в 2020-2025 годах, считался ближайшим соратником президента Владимира Зеленского и одной из наиболее влиятельных политических фигур Украины. Он подал в отставку в связи с коррупционным скандалом в корпорации «Энергоатом».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

14.05 / AeroVironment успешно испытала противодроновую лазерную систему, установленную на борту авианосца

14.05 / Губернатор Белгородской области, критиковавший власти, ушел в отставку «по собственному желанию»

14.05 / Рекордный массированный ракетно-дроновый удар по Украине. МО РФ — сбиты 36 беспилотников

14.05 / Кишечную палочку заставили производить готовый «солнцезащитный крем» 

14.05 / Суд заморозил санкции против Франчески Альбанезе – антисемитки из ООН

14.05 / Банкоматы ограничат выдачу наличных в связи с истощёнными запасами дезинфектора

14.05 / Виноградный жмых помог вырастить здоровых кур без лекарств

14.05 / В США приговорен к 15 годам тюрьмы неонацист Чхиквишвили, планировавший отравить еврейских детей

14.05 / В Твери разработали многофункциональные строительные плиты для Арктики

14.05 / Массированный российский удар по Киеву, десятки пострадавших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике