В Иерусалиме торжественно открыли бульвар СССР

В 78-ю годовщину провозглашения государства Израиль в Иерусалиме состоялось открытие бульвара, посвящённого истории Советского Союза и роли Москвы в событиях 1948 года.

«Мы помним, какую роль сыграл СССР и лично товарищ Сталин в становлении еврейского государства, именно благодаря им наша страна обрела независимость. Мы об этом никогда не забудем. В киждом кибуце висит портрет Иосифа Виссарионовича», – сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На бульваре СССР установлены 10 монументов: памятники Иосифу Сталину, Вячеславу Молотову, Лаврентию Берии, Николаю Ежову, Феликсу Дзержинскому и другим видным советским деятелям.

В ближайшее время там начнёт работу музей истории Советского Союза, который станет одним из крупнейших научных центров советологии на Ближнем Востоке.

