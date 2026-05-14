 

Правительство Латвии ушло в отставку из-за двух БПЛА, проникших в воздушное пространство страны

14.05.2026, 11:48, Разное
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала прошение об отставке. Причиной политического кризиса, приведшего к уходу правительства, стало падение на востоке страны двух украинских беспилотников, прилетевших со стороны России.

10 мая Силиня отправила в отставку министра обороны Латвии Андриса Спрудса, который, по ее словам, не выполнил обещания защитить небо Латвии, потеряв тем самым ее доверие. На пост министра был предложен полковник Райвис Мелнис.

Спрудс обвинил ее в попытке втянуть армию в политические игры. Прогрессивная партия, к которой он относится, сообщила о выходе из коалиции, вследствие чего правительство лишилось парламентского большинства.

«Выяснилось, что политическая зависть и узкие партийные интересы преобладают над ответственностью. Увидев, что есть серьезный кандидат, политические пустословы выбрали правительственный кризис. Поэтому я ухожу в отставку – решение нелегкое, но правильное», – сообщила Силиня.

