 

В России отправили на психиатрическую экспертизу граждан Эстонии, попросивших политическое убежище

14.05.2026, 12:49, Разное
Двух граждан Эстонии, которые зимой пересекли по льду Чудское озеро, чтобы попросить в РФ политическое убежище, направили на психиатрическую экспертизу, пишет «Медиазона» со ссылкой на письмо одного из них.

Экспертиза, скорее всего, была проведена в Петербургской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. «Меня признали каким-то невменяемым или душевнобольным, с чем я вообще несогласен», – пишет Данил. По его словам, он готов пройти новую проверку в другой клинике.

Сейчас он находится на двухнедельном карантине в псковском СИЗО-1 – в неотапливаемой одиночной камере с мышами и без туалетной бумаги, которую пришлось взять у сокамерника.

Решение о бегстве в Россию Данил объясняет кризисом и жизненными обстоятельствами, причина которых, по его словам, стал запрет русского языка в школах Эстонии, из-за чего он мог найти работу, остался без средств к существованию. «Я уже давно слышал, что в РФ была программа по переселению, то есть я слышал, что люди уезжают жить в Россию», – пишет он.

«Мне сказали, за мое нарушение от полугода до двух лет. Идет уже четвертый месяц моего нахождения, не хочется из-за такого случая сидеть очень долго, так как я только пересек границу, сдался пограничникам и сразу говорил свою цель пересечения границы», – пишет житель Эстонии, по-прежнему рассчитывающий на политическое убежище в России.

