Папа Римский пронес проповедь с кафедры Блаженного Августина

Лев XIV, ставший первым в истории Римским Папой, совершившим апостольский визит в Алжир, посетил город Аннаба – античный Гиппон, неразрывно связанный с деятельностью Блаженного Августина, одного из наиболее почитаемых отцов церкви. Иерарх занимал здесь кафедру епископа.

Понтифик, называющий себя сыном автора «Исповеди» и трактата «О граде Божьем», отслужил на французском языке мессу в соборе Святого Августина, а также посетил развалины древнего Гиппона. «Несите благую весть через простые шаги, через повседневный диалог, несите свет туда, где вы живете», – заявил он в проповеди.

Визит проходит на фоне разрастающегося конфликта между первым папой американского происхождения и администрацией США с связи с критикой Ватиканом американских военных действий в Иране. Направляясь в Алжир, Лев процитировал Евангелие от Матфея: «Блаженны миротворцы».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Ватикан сконцентрироваться на вопросах морали. «Занимайтесь тем, что происходит в католической церкви и оставьте президенту США определять американскую политику», – заявил он.