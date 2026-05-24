Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1551-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

Минобороны РФ 24 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Сегодняшний отчет минобороны РФ начинается с заявления: «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены».

В ночь на 24 мая 2026 года армия РФ нанесла один из самых массированных комбинированных ударов по Украине за всю войну, развязанную Кремлем в феврале 2022 года. Основной целью был Киев. Всего, по украинским данным, были применены 90 ракет различных типов и 600 беспилотников. Украинские силы ПВО сбили или подавили 55 ракет и 549 БПЛА, еще 19 ракет не достигли целей. Но десятки ракет и беспилотников поразили цели, в том числе гражданские объекты и жилые районе в Киеве. В Белой Церкви удар был нанесен «Орешником» (с кинетическим суббоеприпасами). В результате российской атаки в Киеве и в Киевской области есть погибшие и десятки раненых. Разрушены жилые дома, офисные здания, рынок, магазины, объекты инфраструктуры.

Далее в отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Хмелевка, Рясное, Уланово и Вольная Слобода Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Сосновка и Петропавловка Харьковской области. Противник потерял до 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балаклея, Моначиновка Харьковской области, Красный Лиман и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям шести механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Пискуновка, Николаевка, Новоселовка, Стенки и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 90 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 производства Израиля. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Василевка, Сергеевка, Белицкое, Новогришино, Торецкое, Кучеров Яр, Доброполье, Новофедоровка Донецкой Народной Республики и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 305 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Малиновка, Диброва, Катериновка, Покровское Днепропетровской области, Новониколаевка, Терсянка, Лесное и Любицкое Запорожской области. ВСУ потеряли более 265 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Камышеваха, Малокатериновка, Марьевка и Григоровка Запорожской области. Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Силами Черноморского флота в восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, шесть ракет реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 320 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Отметим, что, судя по сводкам минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 93 израильских РЛС RADA. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 151824 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29468 танков и других боевых бронированных машин, 1725 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35075 орудий полевой артиллерии и минометов, 62415 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.