Обрушение здания на Филиппинах, под завалами люди

В городе Анхелес на севере Филиппин произошло обрушение строящегося девятиэтажного здания. Под завалами могло оказаться более 40 строителей. Ведутся поисково-спасательные работы. В них участвуют 100 представителей различных ведомств.

Местные власти сообщают о спасении 26 человек, многие из которых выбрались самостоятельно. По словам бригадного генерала полиции Джесса Мендеса, на данный момент нет информации о погибших.

Обрушению предшествовала бурная погода — проливной дождь и мощный порывистый ветер, порвавший линии электропередач. Это осложняет проведение операции.