NYT — США и Иран близки к соглашению, Тегеран готов отказаться от запасов урана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон близок к достижению соглашения с Ираном, которое должно привести к завершению войны и открытию Ормузского пролива. В сообщении в Truth Social Трамп написал, что из Овального кабинета провел «очень хороший» телефонный разговор с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна по вопросу Ирана и меморандума о взаимопонимании, касающегося «мира». По словам Трампа, соглашение «в значительной степени согласовано» и теперь должно быть окончательно оформлено США, Ираном и другими странами, участвующими в переговорах.

Отдельно Трамп сообщил, что говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, и этот разговор, по его словам, также прошел «очень хорошо». «Окончательные аспекты и детали сделки сейчас обсуждаются и будут объявлены в ближайшее время», – написал президент США, добавив, что среди прочего соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива.

Газета The New York Times отмечает, что официальной реакции Ирана на заявление Трампа пока не было. Однако три иранских чиновника, говоривших с изданием на условиях анонимности, заявили, что Тегеран согласился на меморандум о взаимопонимании, который должен остановить боевые действия на всех фронтах. При этом, как отмечает NYT, пока остается неясным, о чем именно договорились США и Иран и насколько существенны достигнутые договоренности: переговоры могут привести к продлению действующего прекращения огня, но могут и сорваться из-за разногласий, которые в течение нескольких месяцев не позволяли завершить войну.

По данным NYT, в рамках формирующегося соглашения Иран согласился отказаться от имеющихся у него запасов высокообогащенного урана. При этом обсуждаемое предложение пока не определяет, каким именно образом Тегеран должен будет избавиться от этих запасов: вывезти их за пределы страны, передать под международный контроль, разбавить до более низкого уровня обогащения или использовать иной механизм. Детальное обсуждение этого вопроса, по словам источников, отложено до следующего раунда переговоров по иранской ядерной программе.

Иран изначально отказывался включать согласие по запасам урана в первый этап сделки. Однако американская сторона через посредников дала понять, что без такого пункта уже в начальной части соглашения США возобновят военную кампанию против Ирана. После этого, утверждают источники NYT, Тегеран согласился включить вопрос высокообогащенного урана в рамочную договоренность.

Запасы обогащенного урана стали одним из ключевых вопросов нынешних переговоров. После выхода США из ядерной сделки 2015 года Иран резко нарастил объемы обогащения и накопил значительные запасы урана, в том числе обогащенного до высокого уровня. США и Израиль считают эти запасы главным фактором, позволяющим Ирану в короткие сроки приблизиться к созданию ядерного оружия.