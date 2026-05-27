Начались летные испытания импортозамещенного российского вертолета Ка-226Т

Холдинг «Вертолеты России» совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией (обе входят в Госкорпорацию Ростех) приступил к летным испытаниям вертолета Ка-226Т. Главная особенность новой машины — импортозамещение основных систем вертолета отечественными — двигателя, модернизированной авионики, системы управления, кабельной сети и других компонентов.

Во время первого полета модернизированный Ка-226Т, пилотируемый летчиком-испытателем Александром Чередниченко, выполнил рулежку и зависание в воздухе над площадкой, проверены устойчивость, управляемость, определены нагрузки на основные агрегаты вертолета в горизонтальном полете и при разворотах. Важно, что импортозамещение было проведено без существенных изменений фюзеляжа.

Ка-226Т может выполнять широкий круг задач — перевозку грузов и пассажиров, патрулирование, участвовать в поисково-спасательных операциях и эвакуации пострадавших. Модульная схема вертолета позволяет трансформировать его в необходимую конфигурацию всего за 45 минут.

Соосная схема несущих винтов обеспечивает Ка-226Т хорошую управляемость на экстремальных высотах в разряженном воздухе, устойчивость к сильному боковому ветру и высокую скороподъемность. Машина может садиться на небольшие площадки, включая малотоннажные суда, а также активно маневрировать в городских условиях среди высотных зданий.

Особо стоит отметить ВК-650В — первый отечественный двигатель для легких вертолетов взлетной массой до 4 т. Его мощность составляет 750 л. с. Двигатель имеет модульную конструкцию и цифровую систему автоматического регулирования типа FADEC.Источник — Ростех