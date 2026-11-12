 

На Сахалине запустят первый российский водородный поезд

12.11.2026, 13:00, Разное
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28 октября на заводе «Трансмашхолдинг» в подмосковном Демихово была завершена сборка первого отечественного пассажирского поезда на водороде. Запаса топлива ему хватит на пробег до 700 км и плюс еще 40 км — с использованием бортовых аккумуляторов. Первый поезд будет обслуживать пассажиров острова Сахалин.

В долгосрочной перспективе водородные поезда станут альтернативой поездам на тепловозной тяге, выделяющим при работе токсичные загрязняющие вещества. В отличие от них, водородные двигатели выделяют абсолютно безвредный водяной пар.

В проекте помимо крупнейшего российского производителя подвижных составов «Трансмашхолдинг» участвуют РЖД, Росатом и правительство Сахалинской области. По словам губернатора региона В. Лимаренко, сборка поезда завершена и проект переходит в стадию испытаний.

Водородные поезда будут выпускаться в двух конфигурациях – с двумя и с тремя пассажирскими вагонами. Водородный модуль второй модели рассчитан на 480 км пробега и еще 80 км ему добавит бортовая система накопления энергии. В обеих конфигурациях в состав поезда будет входить вагон с водородной силовой установкой, оснащенный датчиками концентрации водорода и пожарной сигнализацией.Источник &#8212 Railway Gazette

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