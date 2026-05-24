 

На экранизацию «Малой земли» выделят миллиард рублей

24.05.2026, 13:18, Разное
Министр культуры России Ольга Любимова подвела итоги ежегодного питчинга Фонда кино. Поддержку от государства получили 105 картин: 60 мелодрам, 30 комедий и 15 лент, посвящённых ключевым событиям отечественной истории.

«Отдельно мне бы хотелось отметить «Малую землю» Леонида Ильича Брежнева, которую мы наконец-то экранизируем. Уверена, что лента получится интересной», – сказала Любимова.

Экранизировать воспоминания советского лидера поручено Сарику Андреасяну. Режиссёр пообещал снять ленту «максимально близко к великому оригиналу», но добавить несколько авторских шуток. 

Бюджет «Малой земли» составит 2 миллиарда рублей. Половину этой суммы безвозмездно выделит Фонд кино, а оставшийся миллиард – РЖД, «Газпром» и другие крупные компании. Лента выйдет на экраны в 2028 году.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

