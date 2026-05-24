 

Мэрия Парижа предоставит почетное гражданство всем жителям палестинских территорий

24.05.2026, 20:30, Разное
Мэр Парижа Эммануэль Грегуар сообщил, что в ходе ближайшей сессии городского совета, которая состоится в июне, будет принято решение о предоставлении почетного гражданства французской столицы гражданам «Палестины».

«Как и в случае с Киевом и Нагорным Карабахом, Париж отстаивает права и дает голос тем, кто страдает, защищая мир, международное право и принцип двух государств», – заявил он. Отдельно отмечается, что почетное гражданство получат и палестинские журналисты.

«Само имя Парижа всегда ассоциировалась со свободой и достоинством. Наш город выбирает мирных жителей, а не насилие, закон, а не произвол, жизнь, а не уничтожение. Это также ответ на катастрофическую гуманитарную ситуацию в Газе и провокации Итамара Бен-Гвира», – заявляет мэрия.

Грегуар – представитель Социалистической партии. В возглавляемую им коалицию входят также «Зеленые» и коммунисты. Решение носит символический характер.

