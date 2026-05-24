 

Массированный удар армии РФ по Киеву — множество пострадавших, причинен ущерб

24.05.2026, 5:30, Разное
В ночь на 24 мая армия РФ нанесла массированный удар по Киеву ракетами и беспилотниками. Атака началась вскоре после часа ночи, взрывы были слышны в центре Киева и в районе правительственного квартала.

По данным мэра столицы Украины Виталия Кличко, в результате атаки погиб один человек в Шевченковском районе, более 20 пострадавших, среди них 15-летний подросток. Трое раненых в тяжелом состоянии.

В Шевченковском районе был поврежден девятиэтажный жилой дом, возник пожар. Сообщалось о людях, заблокированных в укрытии школы из-за завала у входа.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о повреждениях как минимум в девяти районах Киева. Работают спасательные и аварийные службы.

По данным украинских властей, повреждены жилые дома, школы, супермаркеты и складские помещения.

