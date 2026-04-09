Листья растений усвоили дефицитные минералы напрямую из атмосферной пыли

Классическая ботаника рассматривает почву как единственный источник минерального питания наземных растений. Оседающая атмосферная пыль удобряет океаны, но на суше ее роль долгое время сводили к очень медленному, тысячелетнему обогащению грунта. Прямое поглощение веществ через листву в дикой природе оставалось неизученным, так как биологам было сложно отличить свежую пыль от старых почвенных запасов.

Авторы исследования, опубликованного в журнале New Phytologist, провели трехмесячный полевой эксперимент в Иудейских горах (Израиль). Они установили защитные барьеры вокруг трех видов местных кустарников и искусственно имитировали пыльные бури. В качестве удобрения использовали вулканическую пыль со склонов горы Этна. Эта пыль обладает специфическим соотношением редкоземельных элементов (лантаноидов), которое сильно отличается от состава местной почвы и потому работает как химический маркер. Одной группе растений пыль наносили на листья, другой насыпали под корень. Спустя три месяца биологи смыли остатки пыли, сожгли ткани побегов и корней в кислоте и измерили концентрацию металлов с помощью масс-спектрометра.

На основе полевых данных рассчитали коэффициент усвоения — точную долю минералов, которую лист физически способен всосать из одной упавшей пылинки. Затем исследователи масштабировали этот показатель на всю планету с помощью геопространственного моделирования. Они объединили спутниковые модели атмосферного переноса пыли из пустынь, базы данных с химическим составом этой пыли и глобальные карты истощенности почв. Перемножив переменные, компьютерный алгоритм рассчитал долю воздушного питания лесов во всем мире.

Полевые тесты подтвердили прямое листовое поглощение. У кустов, получивших пыль на крону, концентрация железа в побегах выросла в четыре раза, никеля — в 3,3 раза, марганца и меди — в полтора-два раза. У растений с корневой подкормкой показатели почти не изменились.

Анализ смывов показал, что листья работают как химический реактор: они покрыты яблочной и лимонной кислотами (pH примерно равен шести). Эта среда эффективно растворяет твердые минералы, тогда как в местной щелочной почве (pH 7,85) те же элементы выпадают в нерастворимый осадок и становятся недоступными для корней. Редкоземельные маркеры в побегах точно совпали с химическим профилем сицилийского вулкана, окончательно подтвердив воздушный источник металлов.

Глобальная модель помогла выявить критическую важность этого механизма для экосистем с бедными почвами. В тропических лесах Восточной Амазонии, где земля истощена обильными дождями, деревья получают до 12% годовой нормы фосфора прямо из воздуха — пыль приносит трансатлантический ветер из Сахары. В западных штатах США листья втягивают из атмосферы до 17% необходимого им железа. А в Средиземноморье в дни сильных пыльных бурь воздушная подкормка превышает корневое питание в десятки раз.

Листовое поглощение позволяет растениям получать дефицитные элементы до того, как они заблокируются в каменистом грунте. По мере того как изменение климата расширяет площади пустынь и меняет розу ветров, атмосферная пыль будет играть все более важную роль в выживании экосистем. Авторы исследования подчеркнули, что современные климатические модели должны учитывать кроны деревьев не только как поглотители углекислого газа, но и как активные фильтры для улавливания минеральных удобрений.