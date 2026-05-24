Крошечные африканские рыбки умеют взбираться вверх по водопадам высотой до 15 метров

В конце сезона дождей в Конго, когда начинается засуха, тысячи крошечных рыбок длиной около пяти сантиметров начинают карабкаться по почти отвесной 15-метровой скале, покрытой брызгами водопада. Способность рыбки-шеллиара (Parakneria thysi) взбираться по водопадам была известна и раньше, но впервые это поведение удалось задокументировать с помощью съемки.

Автор исследования Пасифик Кивеле Мутамбала из Университета Лубумбаши признается, что главным сюрпризом для него стало само зрелище. Соавтор Эммануэль Вревен поясняет, что популяции рыб выше и ниже по течению часто генетически различны, даже если относятся к одному виду. Этот поведенческий раскол не связан с храбростью или ленью: как выяснила команда, это сложная смесь биологической потребности, поиска ресурсов и физической ловкости — более крупные рыбы не рискуют пускаться в это путешествие.

Кивеле и его коллеги наблюдали миграцию шеллиаров в 2018, 2019 и 2020 годах, получив первые визуальные доказательства этого подвига. Они задокументировали, как рыбы используют постоянно влажную от брызг зону вокруг водопада — так называемую зону всплеска. Это идеальное место для подъема: рыбы могут дышать и оставаться во влажной среде, не будучи смытыми силой потока. Чтобы удержаться в водопаде, рыбы используют грудные и брюшные плавники, покрытые крошечными крючковидными выступами.

Прижатые к мокрому камню, они обеспечивают сцепление, а вертикально рыба движется с помощью боковых извивающихся движений. Прогресс медленный: активное движение занимает 30–60 секунд, после чего следуют восемь-девять остановок на отдых до получаса. В целом успешное восхождение занимает около девяти часов. Вревен отмечает, что феномен, по-видимому, представляет собой частичную миграцию, не связанную с размножением. Только мелкие рыбы выбирают путь наибольшего сопротивления, чтобы мигрировать вверх по течению. Крупные особи, которые с наибольшей вероятностью готовы к размножению, избегают этого путешествия, поскольку их размер добавляет много уровней сложности.Источник — University of Lubumbashi