Король Карл III посетил район Голдерс-Грин в Лондоне, где произошел теракт против евреев

Король Великобритании Карл III в четверг посетил лондонский район Голдерс-Грин, где две недели назад 45-летний выходец из Сомали Исса Сулейман напал с ножом на двух евреев. Визит призван выразить солидарность с еврейской общиной на фоне серии нападений и рекордного роста антисемитизма в Великобритании, пишет JNS.

Во время своего визита король Карл III встретился с пострадавшими в результате теракта 29 апреля, а также с членами волонтерской организации патруля «Шомрим», которые помогали отразить нападение. Король не выступал с речью во время своего краткого визита.

Вместе с ним Голдерс-Грин посетили главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис и комиссар лондонской полиции Марк Роули. Главный раввин Мирвис заявил королю, что община «чрезвычайно ценит этот визит». Отмечается, что хотя в последние месяцы представители властей неоднократно сталкивались с освистыванием во время выступлений перед еврейской аудиторией, визит Карла III прошел без эксцессов.