 

«Какие меньшинства? Их тут уже нет»: президент Сирии отверг обвинения в этнических чистках

24.05.2026, 16:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью France 24 ответил на вопросы об этнических чистках. По мнению политика, ничего подобного в Сирии не может быть, поскольку население страны этнически и религиозно полностью однородно.

Как заявил сирийский лидер, с его прихода к власти ситуация с правами человека (то есть, сирийцев мужского пола) значительно улучшилась – ни одной жалобы от мусульман-суннитов ещё не поступало. В рамках заботы о женщинах минимальный возраст для вступления в брак повысили с 9 до 11 лет, а за отсутствие хиджаба на первый раз только штрафуют (при условии, что правонарушение произошло не в публичном месте).

«О каких меньшинствах идет речь? Их тут уже нет. После революции мы запустили в места проживания так называемых меньшинств специальные демографические эскадроны для проведения переписи. Они прочесали все места проживания алавитов, курдов, даже проверили несколько нор, в которых предположительно жили евреи, а потом сказали, что никого не нашли. Ну, не нашли, так не нашли. Не знаю, куда они подевались. Спросите Асада», – сказал аш-Шараа.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.05 / Гражданин Германии обвинен в нападении на евреев возле синагоги в Лондоне во время Шавуота

24.05 / Из подмосковного посёлка Рублёво проложат морской интернет-кабель до Амстердама

24.05 / Акустические пузыри придут на смену физическим наушникам

24.05 / Крошечные африканские рыбки умеют взбираться вверх по водопадам высотой до 15 метров

24.05 / Трамп распорядился не торопиться с подписанием сделки с Ираном и сохранении морской блокады

24.05 / Первый релиз Пентагона об НЛО: «главной задачей было просто что-то опубликовать»

24.05 / Adios — Трамп опубликовал изображение удара по иранским кораблям на фоне сообщений о близости сделки

24.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1551-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

24.05 / На экранизацию «Малой земли» выделят миллиард рублей

24.05 / В Швейцарии при ограблении избит четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике