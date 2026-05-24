«Какие меньшинства? Их тут уже нет»: президент Сирии отверг обвинения в этнических чистках

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью France 24 ответил на вопросы об этнических чистках. По мнению политика, ничего подобного в Сирии не может быть, поскольку население страны этнически и религиозно полностью однородно.

Как заявил сирийский лидер, с его прихода к власти ситуация с правами человека (то есть, сирийцев мужского пола) значительно улучшилась – ни одной жалобы от мусульман-суннитов ещё не поступало. В рамках заботы о женщинах минимальный возраст для вступления в брак повысили с 9 до 11 лет, а за отсутствие хиджаба на первый раз только штрафуют (при условии, что правонарушение произошло не в публичном месте).

«О каких меньшинствах идет речь? Их тут уже нет. После революции мы запустили в места проживания так называемых меньшинств специальные демографические эскадроны для проведения переписи. Они прочесали все места проживания алавитов, курдов, даже проверили несколько нор, в которых предположительно жили евреи, а потом сказали, что никого не нашли. Ну, не нашли, так не нашли. Не знаю, куда они подевались. Спросите Асада», – сказал аш-Шараа.

