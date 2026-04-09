 

Кадыров отказался посылать чеченцев на войну с Израилем и США

09.04.2026, 8:38, Разное
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на русском и арабском языках в официальном телеграмм-канале пост, в котором сообщил, что чеченцы не будут воевать на стороне Ирана против США и Израиля.

«В сети распространяется информация, что якобы чеченские подразделения готовы выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев. Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля», – пишет он.

«Они нападают и на наших братьев. Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива», – цитирует российского политика «Медуза».

Кадыров сообщил, что находится в братских отношениях с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. «Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта», – добавил он.

10.04 / Российская станция для приема данных с наноспутников начала работу в Индийском технологическом институте Бомбея

10.04 / У берегов Франции формируется новая «Флотилия свободы» — десятки судов направляются к Газе

10.04 / Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

10.04 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1506-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

10.04 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1507-й день войны

10.04 / В России появится сотовый оператор «ГосСвязь» для депутатов и чиновников

10.04 / Сборку опытного экземпляра российский лунной АЭС закончат в 2032 году

10.04 / Как заяц стал символом Пасхи

10.04 / Исчезновение мегафауны могло изменить каменные технологии древних людей

09.04 / Канцлер Германии осудил Израиль и сообщил о начале переговоров с Ираном

