Кадыров отказался посылать чеченцев на войну с Израилем и США

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на русском и арабском языках в официальном телеграмм-канале пост, в котором сообщил, что чеченцы не будут воевать на стороне Ирана против США и Израиля.

«В сети распространяется информация, что якобы чеченские подразделения готовы выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев. Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля», – пишет он.

«Они нападают и на наших братьев. Без всякого сомнения, лично я поддерживаю сторону Ирана за одним «но» – я не поддерживаю удары Ирана по мирным объектам и гражданской инфраструктуре арабских стран Персидского залива», – цитирует российского политика «Медуза».

Кадыров сообщил, что находится в братских отношениях с лидерами ОАЭ, Бахрейна и Саудовской Аравии. «Мне глубоко неприятно наблюдать, как мирные жители этих и других третьих стран становятся невинными жертвами конфликта», – добавил он.