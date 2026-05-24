Из-за кубанца, вырастившего трёхтонную тыкву, в станице полгода не было стабильного энергоснабжения

Силовики завершили расследование постоянных перебоев электроэнергии в станице Анапской Краснодарского края. С осени минувшего года жители населённого пункта жаловались на постоянные отключения электричества. По версии энергетиков, действующие сети не выдерживали нагрузок, хотя видимых причин для этого не было, ведь новых подключений абонентов за указанный период не производилось.

Полиция отказывалась принимать заявления станичников из‑за отсутствия состава преступления, но жители Анапской не сдавались и добились проверки наличия подпольного оборудования для майнинга криптовалют в станице и ближайших населённых пунктах.

Поиски виновника продолжились силами станичников. Они добились от поставщика услуг раскрытия информации о крупнейших потребителях электроэнергии в населённом пункте – им оказался фермер Станислав Петренко, оплативший счета на сумму, превышающую квитанции склада мясокомбината, супермаркета и агропредприятия. Он признался, что основные энергозатраты приходятся на теплицу, где выращивал гигантскую тыкву для конкурса. Иногда старые электросети не выдерживали нагрузки, и происходили аварийные отключения.

Жители Анапской принудительно изъяли у фермера тыкву, несмотря на его намерение довести массу плода до 5 тонн. Станичники за свой счёт нашли транспорт для её вывоза на краевой конкурс вместе с агрономом. На смотре Петренко и его тыква заняли второе место, уступив победу сопернику из станицы Кущёвской, вырастившему свою тыкву до 7 тонн. Оба гиганта были куплены анонимным кубанским меценатом. После этого энергоснабжение Анапской пришло в норму.

—