Из подмосковного посёлка Рублёво проложат морской интернет-кабель до Амстердама

Подмосковный посёлок Рублёво проложит подводный морской интернет-кабель до Амстердама. Планируемый маршрут начинается в Москва-реке и далее идёт через Волгу и Неву в Северное море.

Решение приняли в связи с критическим износом инфраструктуры Google и плачевного финансового положения компании после недавнего иска на 91 квинтиллион рублей.

«Если гора не идёт к нам, то мы сами проложим к ней кабель», – заявил председатель Рублёво Дмитрий Дёмушкин.

По словам главы администрации посёлка, на недавнем собрании жителей звучало много жалоб на качество связи – по неизвестным причинам у людей «тормозят» или и вовсе не открываются ролики на YouTube. В итоге присутствующие решили «по-быстрому» скинуться на решение проблемы, и в тот же вечер собрали нужную сумму.

—