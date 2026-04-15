Эррол Маск возглавит рабочую группу «Роскосмоса» по подготовке пилотируемого полёта на Луну

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов подписал постановление о создании рабочей группы по подготовке пилотируемого полёта на Луну, который должен состояться в 2029 году. В рамках миссии планируется высадиться на поверхность спутника и основать первую в истории человечества базу за пределами Земли.

«У нас есть все возможности, чтобы справиться с поставленной задачей. Ещё Сергей Иванович Королёв мечтал о лунной колонии, теперь мы, его потомки, сможем это реализовать», – сказал Баканов.

Главой рабочей группы по полёту на Луну назначен отец Илона Маска Эррол, который в ближайшее время переедет в Москву. Сразу после этого начнётся набор космонавтов для лунной миссии.

«Мы будем набирать не только мужчин, но и девушек, потому что в колонии должны быть люди разного пола. В любом случае, всё это будет делать открыто и гласно, следите за публикациями в СМИ», – призвал отец самого богатого человека на Земле.

Стоимость полёта на Луну составит порядка триллиона рублей, эти средства планируется изыскать благодаря новому «налогу на космос», который будет введён в 2027 году.

