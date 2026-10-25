Экс-президент Сербии Александр Вучич, считающийся другом Израиля, признал поражение на выборах

Бывший президент Сербии Александр Вучич признал поражение своей партии на досрочных парламентских выборах, состоявшихся 25 октября. Победу одержало оппозиционное движение, сформировавшееся на волне массовых студенческих протестов против коррупции. Об этом пишет Reuters.

По предварительным оценкам, «Студенческий список» получает от 135 до 140 мест в 250-местном парламенте, тогда как политический блок Вучича – около 105. «У нас еще нет окончательных результатов, но ясно, что мы проиграли эти выборы», – заявил Вучич. В конце сентября он досрочно покинул президентский пост, рассчитывая вернуться в качестве премьер-министра.

Массовые антиправительственные протесты в Сербии начались после обрушения бетонного навеса железнодорожного вокзала в Нови-Саде в ноябре 2024 года, когда погибли 16 человек. Трагедия, которую протестующие связывают с коррупцией, вызвала политический кризис и привела к формированию широкого оппозиционного движения.

Вучич считается одним из наиболее дружественных Израилю европейских политиков. При нем Сербия развивала военно-техническое сотрудничество с Израилем и поставляла ему боеприпасы после начала войны в октябре 2023 года.