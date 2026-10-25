Голос из пепла: первая за 160 лет флейта, найденная в Трое. Как кость возрастом 2800 лет меняет наше представление

Спустя 160 лет непрерывных раскопок легендарная Троя на территории современной Турции наконец раскрыла свои звуковые секреты. Участники археологической миссии извлекли из земли костяную флейту, чей возраст оценивается примерно в 2800 лет. Для исторической летописи этого города, включенного в список ЮНЕСКО, такая находка стала настоящим прорывом.

Инструмент покоился в архаическом слое, который датируется VIII веком до нашей эры. Это время, когда полис начинал восстанавливать свое влияние после долгого периода упадка. До наших дней дошла лишь головная часть флейты, а сам корпус был утрачен за минувшие столетия. По словам руководителя работ, ранее в Трое находили только изображения музыкантов на вазах и рельефах, но реальный физический артефакт обнаружен впервые. Это дает ученым прямое свидетельство того, как именно звучала повседневная жизнь древнего города.

Временной контекст находки создает любопытную историческую коллизию. Восьмой век до нашей эры — это эпоха зарождения первых Олимпийских игр и, по мнению многих исследователей, время создания «Илиады» и «Одиссеи». В десятой песне поэмы Гомер детально описывает звуки свирелей и флейт на троянской равнине. Однако сама Троянская война происходила примерно в 1200 году до нашей эры — на четыре столетия раньше появления найденного инструмента. Это подтверждает теорию о том, что великий поэт описывал быт своего собственного времени, перенося его реалии в далекое героическое прошлое.

Тем не менее обнаружение флейты позволяет реконструировать звуковую среду той эпохи, когда сказания о войне передавались из уст в уста. Исследователи планируют изучить структуру кости и найти аналоги, чтобы воссоздать звучание инструмента. Примечательно, что подобные реконструкции уже используются в современной культуре: для недавней экранизации «Одиссеи» звук сирен создавали, опираясь на акустику флейт именно такого типа.

В ходе того же полевого сезона команда обнаружила и второй значимый артефакт. В слое, пострадавшем от пожара и относящемся к Трое II (ранний бронзовый век), была найдена голова человекообразного идола. Возраст этой фигурки составляет около 4500 лет. Ее точное назначение пока остается загадкой — предмет мог служить ритуальным целям, быть частью верований или элементом быта.

В эпоху Трои II город уже представлял собой мощную крепость. Благодаря стратегическому положению у пролива Дарданеллы он контролировал торговые пути между Эгейским и Черным морями, что делало его ключевым узлом западной Анатолии задолго до того, как греческие мифы превратили его в арену битвы богов и героев.

Изображение: городские стены в руинах Трои, Турция. Источник: разработано Мagnific.