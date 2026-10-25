 

Голос из пепла: первая за 160 лет флейта, найденная в Трое. Как кость возрастом 2800 лет меняет наше представление

25.10.2026, 19:03, Разное
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Спустя 160 лет непрерывных раскопок легендарная Троя на территории современной Турции наконец раскрыла свои звуковые секреты. Участники археологической миссии извлекли из земли костяную флейту, чей возраст оценивается примерно в 2800 лет. Для исторической летописи этого города, включенного в список ЮНЕСКО, такая находка стала настоящим прорывом.

Инструмент покоился в архаическом слое, который датируется VIII веком до нашей эры. Это время, когда полис начинал восстанавливать свое влияние после долгого периода упадка. До наших дней дошла лишь головная часть флейты, а сам корпус был утрачен за минувшие столетия. По словам руководителя работ, ранее в Трое находили только изображения музыкантов на вазах и рельефах, но реальный физический артефакт обнаружен впервые. Это дает ученым прямое свидетельство того, как именно звучала повседневная жизнь древнего города.

Временной контекст находки создает любопытную историческую коллизию. Восьмой век до нашей эры — это эпоха зарождения первых Олимпийских игр и, по мнению многих исследователей, время создания «Илиады» и «Одиссеи». В десятой песне поэмы Гомер детально описывает звуки свирелей и флейт на троянской равнине. Однако сама Троянская война происходила примерно в 1200 году до нашей эры — на четыре столетия раньше появления найденного инструмента. Это подтверждает теорию о том, что великий поэт описывал быт своего собственного времени, перенося его реалии в далекое героическое прошлое.

Тем не менее обнаружение флейты позволяет реконструировать звуковую среду той эпохи, когда сказания о войне передавались из уст в уста. Исследователи планируют изучить структуру кости и найти аналоги, чтобы воссоздать звучание инструмента. Примечательно, что подобные реконструкции уже используются в современной культуре: для недавней экранизации «Одиссеи» звук сирен создавали, опираясь на акустику флейт именно такого типа.

В ходе того же полевого сезона команда обнаружила и второй значимый артефакт. В слое, пострадавшем от пожара и относящемся к Трое II (ранний бронзовый век), была найдена голова человекообразного идола. Возраст этой фигурки составляет около 4500 лет. Ее точное назначение пока остается загадкой — предмет мог служить ритуальным целям, быть частью верований или элементом быта.

В эпоху Трои II город уже представлял собой мощную крепость. Благодаря стратегическому положению у пролива Дарданеллы он контролировал торговые пути между Эгейским и Черным морями, что делало его ключевым узлом западной Анатолии задолго до того, как греческие мифы превратили его в арену битвы богов и героев.

Изображение: городские стены в руинах Трои, Турция. Источник: разработано Мagnific.

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