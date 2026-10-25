Углеродный баланс Севера: что показали исследования в зоне влияния «Кольской ГМК»

Ученые из Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН вместе со специалистами компании «Кольская ГМК» впервые провели комплексную оценку того, как экосистемы Мурманской области накапливают углерод. Исследование охватило почвы, воду, торф и донные отложения озер в окрестностях Мончегорска — в зоне влияния металлургического производства — и на фоновых территориях, удаленных от промышленных объектов. Результаты показали: северная природа недооценена как «хранилище» углерода.

Главный вывод касается почв. В лесах Мурманской области верхний слой почвы — подстилка — содержит около 48% углерода, а ее запасы в ненарушенных лесах составляют в среднем 54 тонны на гектар, что эквивалентно 22 тоннам чистого углерода. В зоне воздействия комбината, где лес заметно угнетен и представляет собой техногенное редколесье, запасы подстилки оказались даже выше — около 96 тонн на гектар, или 42 тонны углерода. Ученые связывают это с замедлением разложения органических остатков в условиях промышленного загрязнения: опавшая хвоя и ветки просто медленнее перегнивают. В минеральных слоях почвы вблизи комбината углерода тоже оказалось достоверно больше, чем на фоне, — в 2–3 раза.

Отдельный интерес вызвали водные экосистемы. В озере Травяном, расположенном в зоне влияния предприятия, в донных отложениях зафиксированы повышенные уровни накопления углерода, причем максимум приходится на самые верхние слои — те, что сформировались в последние десятилетия. Запасы углерода в этих отложениях достигают 30 тонн на гектар и сопоставимы с запасами в лесной подстилке. А вот в самой воде озера органического углерода оказалось меньше, чем в других изученных водоемах региона, — около 4 мг/л. В торфяных отложениях вблизи Мончегорска запасы углерода тоже выше, чем в фоновом болоте на севере области: торф здесь на 30–40% состоит из углерода.

Исследование важно не только для науки. Оно дает объективные цифры для национальной системы мониторинга парниковых газов и для планирования компенсационных мероприятий, направленных на сокращение выбросов. Кроме того, данные помогают предприятиям точнее оценивать углеродный след своей продукции и разрабатывать проекты по достижению углеродной нейтральности. Ученые подчеркивают: чтобы картина была полной, нужно продолжать мониторинг — учитывать запасы углерода в древесине, растениях, мхах и лишайниках, а также изучать, как быстро идет разложение органики и какие газы выделяются из почвы. Северные экосистемы, как выяснилось, накапливают углерод активнее, чем считалось, и это важно для всей страны.

Исследование опубликовано в журнале «Арктика и инновации».

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