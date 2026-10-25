 

Трамп — «Сегодня удара по Ирану не будет»

25.10.2026, 18:30, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 25 октября, что этой ночью США не нанесут удар по Ирану.

Отвечая на вопросы журналистов у Белого дома перед поездкой на предвыборный митинг в Мичигане, Трамп сказал: «Вы действительно думаете, что я вам об этом расскажу? Нет, сегодня ночью удара не будет».

Накануне американский президент не исключил, что атака может состояться уже 25 октября, заявив журналистам: «Возможно, это случится завтра».

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