Трамп — «Сегодня удара по Ирану не будет»

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, 25 октября, что этой ночью США не нанесут удар по Ирану.

Отвечая на вопросы журналистов у Белого дома перед поездкой на предвыборный митинг в Мичигане, Трамп сказал: «Вы действительно думаете, что я вам об этом расскажу? Нет, сегодня ночью удара не будет».

Накануне американский президент не исключил, что атака может состояться уже 25 октября, заявив журналистам: «Возможно, это случится завтра».