Работа с птицей оставляет след: какие микробы вытесняют полезную флору у работников птицефабрик

Птицефабрика — это сложная производственная экосистема, где человек каждый день находится в тесном контакте с птицей, кормами, подстилкой, пылью и огромным количеством микроорганизмов. Именно поэтому учёные из Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека решили проверить, оставляет ли такая работа след на микрофлоре полости рта и глотки. Они сравнили работников, которые постоянно контактируют с птицей и продуктами птицеводства, с сотрудниками административного персонала, не связанными с сельскохозяйственной птицей. У участников брали мазки со слизистой рта и глотки и изучали, какие микробы там живут и в каких сочетаниях.

Результат оказался показательным. У работников, связанных с птицей, микрофлора заметно перестраивается. Микробы практически всегда обнаруживались не поодиночке, а сообществами — в виде многовидовых ассоциаций. В группе с профессиональным контактом чаще встречались Candida albicans, Bacillus spp. и Enterococcus faecalis. Bacillus spp. — спорообразующие бактерии, которые попадают из подстилки, помёта и кормов; их высокая встречаемость работает как маркер большой микробной нагрузки на дыхательные пути. Candida albicans — грибок, который при ослаблении местной защиты может становиться агрессивнее. А Enterococcus faecalis интересен тем, что многие его штаммы устойчивы к антибиотикам, а антимикробные препараты в птицеводстве используются широко.

Одновременно с этим некоторые полезные бактерии, наоборот, стали встречаться реже. Streptococcus mitis помогает сдерживать болезнетворные микробы, а Neisseria spp. конкурируют с возбудителями инфекций дыхательных путей. Их снижение учёные рассматривают как тревожный сигнал: защитный микробный барьер слизистой ослабевает. Похожая история и со Staphylococcus epidermidis: в основной группе он встречался часто, но в контрольной — ещё чаще, поэтому его снижение тоже считают признаком микробиологической дестабилизации.

Отдельно исследователи оценили разнообразие микрофлоры с помощью экологических индексов. Оказалось, что у работников птицеводства видовое разнообразие ниже, а отдельные виды доминируют сильнее. Это типичная реакция микробного сообщества на хронический стресс — пыль, аммиак, частицы кормов и перьев, контакт с антибиотиками. При этом общая микробная нагрузка могла остаться прежней, но состав сменился: одни условно-патогенные виды уступили место другим. Именно поэтому авторы говорят о заместительной перестройке микробиоты.

Практический смысл работы простой и важный. Даже у клинически здоровых людей такие изменения повышают риск воспалительных процессов. А найденные микроорганизмы можно использовать как микробные маркеры профессиональной экспозиции — по составу микрофлоры рта и глотки можно судить, насколько выражено воздействие вредных факторов на производстве. Авторы считают, что работникам птицеводства нужен систематический микробиологический мониторинг и профилактические программы, направленные на коррекцию микрофлоры и снижение профессиональных рисков.

Исследование опубликовано в журнале «Медицина труда и экология человека».

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