«Невидимые» рисунки: в Южной Африке нашли трафаретное наскальное искусство, которого не должно было быть

Южная Африка давно известна как хранилище одного из самых подробных и сложных собраний наскальной живописи в мире. Здесь встречаются сцены с бегущими стадами антилоп, танцующими людьми и человекоподобными существами с крыльями, копытами и рогами. Все эти изображения выполнены тонкими мазками кисти или пальцами. А вот чего этому искусству до сих пор недоставало — так это трафаретов.

Ситуацию изменило новое исследование: ученые обнаружили первое в истории Южной Африки наскальное искусство, созданное с помощью трафарета. Его особенность в том, что рисунок был сделан по специально изготовленному шаблону, а не путем обводки реального предмета. Это редкость даже в мировом масштабе.

Как отмечает Дэвид Пирс, исследователь наскальной живописи из Университета Витватерсранда, поначалу он не понимал, что видит перед собой. Лишь постепенно изображения проступили и стали четкими — так бывает при оптических иллюзиях. Работа Пирса и кембриджского археолога Киа Джонсона опубликована в Южноафриканском археологическом бюллетене.

Отпечатки были найдены в скальном убежище Ла-Рошель в провинции Мпумаланга. Окружающие высокогорья изобилуют крутыми скалами и неглубокими укрытиями, на которых почти нет наскальных рисунков. Те, что сохранились, часто выцвели: столетия солнца, ветра и дождя смыли краску, когда-то покрывавшую скалистые поверхности.

Ла-Рошель выделяется на фоне других мест. Убежище довольно большое, особенно для этого региона, и необычно тем, что его пол забетонирован. Внутри есть деревянные скамьи и импровизированная кафедра — иногда здесь проводят церковные службы. По словам Пирса, это довольно необычное скальное убежище.

По всему убежищу разбросаны изображения антилоп хартебист, антилоп эланд и человекоподобных существ, многие из которых выполнены в типичном стиле тонкой живописи, характерном для охотников-собирателей. Анна Стейн впервые задокументировала это убежище в 1995 году, а Мдудуси Масеко перезаписал его в 2020 году. Но даже после десятилетий исследований необычное пятно краски оставалось незамеченным.

Джонсон обратил внимание на распространенное заблуждение: будто на большинстве континентов уже открыто все, что только можно открыть. По его словам, Африка кардинально отличается — даже в самых хорошо изученных местах есть вещи, которые мы не понимаем и, возможно, никогда не поймем.

Две трафаретные фигуры забрызганы красной краской. Трафаретная живопись хорошо известна во всем мире: от изображений рук в Китае и палеолитической Европе до повседневных предметов вроде бумерангов, топоров и когтей казуара в Австронезии. Однако эти человекоподобные фигурки высотой всего 9 сантиметров (3,5 дюйма) были созданы не из обычных предметов.

Чтобы получить такое изображение, кому-то нужно было сесть, изготовить трафарет — возможно, из пчелиного воска, глины или дерева, — приложить его к поверхности скалы и разбрызгать краску по его поверхности. По словам Пирса, специально изготовленные трафареты встречаются редко, что делает эту находку необычной не только для Южной Африки, но и для всего мира.

Ни прецедентов, ни сведений из местной истории, ни задокументированных этнографических данных нет — именно поэтому объяснить это искусство так сложно. Пирс признает: он не знает, кто это сделал, когда и зачем. Но изображения явно существуют.

Джонсон добавляет: если это одна и та же группа людей, возвращавшаяся на место, то между визитами происходило очень много изменений. По его мнению, это любопытный снимок инноваций, а также общего пространства и философии.

Учитывая, насколько выцвели многие наскальные рисунки в этом районе, возможно, когда-то существовало больше трафаретных изображений, которые смывались с каждым дождем, пока не исчезли все. Пирс рассказал, что они искали другие наскальные рисунки в этом регионе, но пока ничего существенного не нашли. Тем не менее вполне возможно, что их там больше — просто они еще не обнаружены.

В качестве альтернативной версии Пирс предположил, что трафареты могли быть не искусством для стен убежищ. Возможно, люди наносили трафаретные рисунки на тела, одежду или каменные сооружения. Это могло быть широко распространенным методом, но не на скальных поверхностях.

Независимо от их значения или происхождения, эти изображения вносят свой вклад в и без того богатую и долгую историю наскального искусства. По словам Пирса, Южная Африка уже обладает одним из самых подробных и сложных собраний наскальных рисунков в мире, и эта находка лишь добавляет разнообразия и сложности местным традициям.

опубликовано в Южноафриканском археологическом бюллетене .

Изображение: пример археологических наскальных рисунков. Источник: разработано Мagnific.