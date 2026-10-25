 

Тихий диверсант: почему риновирус опаснее, чем кажется на первый взгляд, и как его распознать — советы врача

25.10.2026, 21:33, Разное
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Риновирус часто маскируется под банальное недомогание, но именно он правит бал в сезон простуд. По словам врача-инфекциониста «АйДи Клиник» Анны Баландиной, этот патоген выступает ключевым фактором развития ринитов. У взрослых картина болезни обычно смазана: наблюдается активное чихание, полная блокада носового дыхания и обильный водянистый секрет, при этом жар часто отсутствует или температура едва достигает субфебрильных значений.

Спустя пару дней к назальным симптомам часто добавляются саднящая боль в глотке и приступы кашля. Главная ловушка этой инфекции — ее относительная легкость. Из-за отсутствия сильной слабости инфицированный человек часто игнорирует состояние и продолжает посещать учебу или работу, превращаясь в активный источник заражения для окружающих.

Ситуация на 40-й неделе 2026 года, по сводкам Роспотребнадзора, подтверждает доминирование этого вируса. На долю негриппозных возбудителей пришлось почти 99% всех выявленных случаев, и более половины из них (53%) вызвал именно риновирус. Стоит уточнить, что эти цифры отражают лишь данные лабораторного мониторинга, а не реальный процент больных среди всех граждан.

Важно различать этот вирус с гриппозной атакой. Как отмечает специалист, истинный грипп стартует стремительно: его всегда выдает высокий жар, тяжелая разбитость во всем теле и ноющая боль в мышцах. Впрочем, ставить диагноз только по ощущениям — путь ошибочный. Для точного выявления патогена требуется сдача анализов.

Пути передачи риновируса стандартны для респираторных угроз: это тесный контакт с носителем, прикосновение к загрязненным поверхностям и немытым рукам. Чтобы остановить распространение, при первых признаках стоит уйти на домашний режим, начать регулярное сквозное проветривание, использовать бумажные платки и тщательно мыть руки.

У основной массы взрослых недуг проходит без последствий. Но для детей он опасен развитием отита, бронхита или бронхиолита. Особую бдительность следует проявлять астматикам и людям с хроническими легочными патологиями. У них риновирус часто запускает каскад обострений, провоцируя мучительный кашель и нехватку воздуха.

При старте болезни инфекционист советует отменить тренировки, увеличить время отдыха и пить больше теплой воды. Для снятия отека слизистой стоит применять солевые растворы. Если же нарастает слабость, возникает чувство нехватки воздуха или состояние резко ухудшается, откладывать визит к врачу нельзя.

Изображение: разработано Мagnific.

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