 

В Неаполе арестован за мошенничество наркоторговец, продававший поваренную соль

25.10.2026, 21:30, Разное
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Неополитанские карабинеры, осуществлявшие ночное патрулирование в гражданской одежде, обратили внимание, как один мужчина передает другому подозрительный мешочек с белым порошком, получив за это деньги.

Правоохранители задержали обои. Выяснилось, что турист из Германии заплатил 40 евро за порцию кокаина. Однако в ходе экспертизы было установлено, что в пакетике находится поваренная соль. 36-летнему торговцу будет предъявлено обвинение в мошенничестве.

Radio Marte передает, что задержание стало частью более обширной операции по обеспечению правопорядка в центре города. За правонарушения, связанные с наркотиками, арестованы четыре человека. Нескольким бизнесам выписаны штрафы за различные нарушения.

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