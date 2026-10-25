Из-за падения метеорита на ЦОД ФНС гражданам придётся повторно заплатить налоги за последние три года

Федеральная налоговая служба сообщила о беспрецедентном инциденте: в ночь на вторник фрагмент метеорита пробил кровлю главного центра обработки данных ФНС и полностью уничтожил серверные стойки с архивом начислений и платежей за 2023–2025 годы.

В связи с полной утратой фискальной памяти ведомство объявило о введении режима «презумпции недоимки»: все граждане и юридические лица обязаны повторно уплатить НДФЛ, имущественные и транспортные налоги за указанный период. В ФНС подчеркнули, что космическое тело не является основанием для списания долгов перед бюджетом, поскольку «гравитация не освобождает от обязательств по Налоговому кодексу».

Заместитель руководителя ФНС Иван Поборников пояснил, что восстановление данных из бумажных архивов займёт не менее 12 лет, поэтому служба приняла «оперативное и социально справедливое решение».

«Мы понимаем, что большинство добросовестных налогоплательщиков уже исполнили свои обязанности. Однако отсутствие цифровой записи создаёт риск уклонения от уплаты налогов. Чтобы исключить неопределённость, мы просим заплатить ещё раз. Это не двойное налогообложение, это страхование бюджетной устойчивости от метеоритной угрозы», – заявил представитель ведомства.

Для удобства граждан повторные квитанции будут автоматически сформированы в личных кабинетах на портале «Госуслуги».

Технически списание будет проведено в беззаявительном порядке: система «Налог-3» сгенерирует новые требования об уплате, а банки, получив сигнал от ФНС, зарезервируют средства на счетах плательщиков. Тем, кто попытается предоставить старые чеки или выписки об оплате, будет предложено пройти процедуру биометрической верификации через МФЦ с предоставлением нотариально заверенного скриншота и справки из Роскосмоса.

Приём повторных платежей продлится до 1 декабря 2027 года.

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