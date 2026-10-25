Подозреваемый в «расистском теракте» под Парижем направлен на психиатрическую экспертизу

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) сообщила, что 39-летний Кевин Т., который, согласно подозрениям, открыл огонь из автомобиля по прохожим в Траппе, рядом с Парижем, направлен на психиатрическое освидетельствование.

В результате стрельбы один человек погиб, пятеро были ранены. Следствие полагает, что преступление было совершено на расистской почве – большинство пострадавших имеет иностранное происхождение.

Погибший – 26-летний выходец из Конго Пенго Босио Ванги. 12-летняя девочка, в которую попали восемь пуль, находится в критическом состоянии. Президент Эммануэль Макрон назвал происшедшее «расистским терактом».

В машине задержанного был найден пистолет-пулемет и гранаты со слезоточивым газом, а в крови обнаружились следы марихуаны и кокаина. В ходе обыска дома у него были найдены Библия, Коран и «Майн Кампф» Гитлера. Согласно близкому к следствию источнику, Кевин получал лечение от шизофрении.