Пентагон готовит военные базы США к 90 дням автономной работы на случай масштабной войны

Пентагон разрабатывает меры, которые позволят крупным американским военным базам на территории США функционировать в автономном режиме не менее 90 суток в случае масштабного военного конфликта. Об этом 25 октября пишет Fox News в материале журналистки Морган Филлипс.

Программа «Фортресс» (FORTRESS) предусматривает подготовку военных объектов к перебоям в поставках топлива, продовольствия, боеприпасов и других ресурсов, а также к возможному отключению гражданских электросетей. Базы должны сохранять доступ к электроэнергии, воде, топливу и средствам связи независимо от состояния гражданской инфраструктуры.

В рамках программы рассматривается использование автономных энергосистем, включая мобильные ядерные реакторы и аккумуляторные установки. Пентагон также намерен увеличить стратегические запасы необходимых материалов и подготовить американские предприятия к расширению военного производства.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, следующий крупный военный конфликт может охватить одновременно несколько регионов мира и привести к серьезным нарушениям глобальных цепочек поставок. В ведомстве подчеркивают, что вооруженные силы США должны сохранять боеспособность даже в условиях тяжелого кризиса.