 

Американец подал иск против New York Times из-за отказа издания называть войну в Газе «геноцидом»

07.11.2026, 7:48, Разное
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Житель Манхэттена предъявил иск на сумму 50 миллионов долларов против газеты New York Times, обвинив издание в том, что оно отказывается использовать термин «геноцид» при описании военных действий в секторе Газы. По мнению истца, таким образом газета «скрывает от общественности действия Израиля и причиняет читателям тяжелые душевные страдания».

Истец, Тимоти Мерфи, утверждает, что из-за характера освещения войны в New York Times он столкнулся с депрессией, повышенной тревожностью и бессонницей, а также «плакал перед сном».

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