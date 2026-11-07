Американец подал иск против New York Times из-за отказа издания называть войну в Газе «геноцидом»

Житель Манхэттена предъявил иск на сумму 50 миллионов долларов против газеты New York Times, обвинив издание в том, что оно отказывается использовать термин «геноцид» при описании военных действий в секторе Газы. По мнению истца, таким образом газета «скрывает от общественности действия Израиля и причиняет читателям тяжелые душевные страдания».

Истец, Тимоти Мерфи, утверждает, что из-за характера освещения войны в New York Times он столкнулся с депрессией, повышенной тревожностью и бессонницей, а также «плакал перед сном».