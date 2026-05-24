 

Альберта проведет референдум о начале процесса выхода из Канады

24.05.2026, 8:00, Разное
  Поддержать в Patreon

В Альберте 21 октября будет проведен референдум по вопросу о начале процесса выхода из Канады. Об этом сказала премьер-министр Даниэль Смит после того, как петиция в поддержку независимости набрала 300000 подписей.

Альберта – богатая нефтью провинция, расположенная на западе Канады. Ее самые крупные города – Эдмонтон и Калгари. В провинции проживает пять миллионов человек. 400000 из них подписали петицию против выхода.

Вопрос на референдуме будет сформулирован: «Должна ли Альберта остаться канадской провинцией, или правительство Альберты должно начать юридический процесс, требуемый конституцией Канады, и провести имеющий обязывающее значение референдум об отделении?»

Ранее сбор подписей был прекращен, поскольку суд счел, что процесс проходит без консультаций с представителями коренных народов провинции и учета влияния возможного выхода на их статус. Смит, противница независимости, обвинила суд в попытке лишить голоса сотни тысяч граждан.

Сторонники независимости утверждают, что курс, проводимый либеральным правительством в Оттаве, препятствует экономическому развитию Альберты, в первую очередь, в сфере добычи нефти. Они также считают, что финансируют правительство, мало что получая взамен.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

24.05 / Гражданин Германии обвинен в нападении на евреев возле синагоги в Лондоне во время Шавуота

24.05 / Из подмосковного посёлка Рублёво проложат морской интернет-кабель до Амстердама

24.05 / Акустические пузыри придут на смену физическим наушникам

24.05 / Крошечные африканские рыбки умеют взбираться вверх по водопадам высотой до 15 метров

24.05 / Трамп распорядился не торопиться с подписанием сделки с Ираном и сохранении морской блокады

24.05 / «Какие меньшинства? Их тут уже нет»: президент Сирии отверг обвинения в этнических чистках

24.05 / Первый релиз Пентагона об НЛО: «главной задачей было просто что-то опубликовать»

24.05 / Adios — Трамп опубликовал изображение удара по иранским кораблям на фоне сообщений о близости сделки

24.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1551-й день войны. «Уничтожена израильская РЛС»

24.05 / На экранизацию «Малой земли» выделят миллиард рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике