Вы неправильно смотрите на ИИ-революцию! 40 процентов безработицы и трёхдневная рабочая неделя — это одно и то же

В дискуссии об искусственном интеллекте проблема в рамке, и один из самых влиятельных экономистов Америки знает, как её исправить.

— Первое, о чём люди думают, когда слышат о сокращении рабочего времени, — это безработица, — рассказал Алекс Табаррок изданию Fortune. — Но сокращение рабочего времени может означать, скажем, более короткую рабочую неделю. Или более длительный отпуск, более долгое детство, больше праздников.

Экономист Университета Джорджа Мейсона изложил свою мысль с предельной прямотой в заметке на своём влиятельном блоге Marginal Revolution:

— Представьте, что я говорю вам: ИИ создаст 40-процентный уровень безработицы. Звучит плохо, правда? Катастрофически. А теперь представьте, что я говорю вам: ИИ создаст трёхдневную рабочую неделю. Звучит отлично, правда? Прекрасно.

Его вывод: эти два сценария с первого приближения идентичны.

— 60% занятых и 40% безработных — это то же самое количество рабочих часов, что и 100% занятых при 60% от прежних часов, — написал он.

Разница между катастрофой и земным раем, по его мнению, определяется вовсе не сырой экономикой ИИ, а тем, как общество решит распределить достигнутые выгоды.

— Все бросаются к негативному сценарию, а не к позитивному, — считает Табаррок. — Это не значит, что нам гарантирован рай — переход может быть неровным, в этом нет сомнений. Промышленная революция тоже была неровной. Но я также думаю, что нам стоит рассматривать дополнительный досуг как благо.

Кейнс предсказал это сто лет назад — и тоже испугался

Табаррок находится в хорошей исторической компании. Джон Мейнард Кейнс в 1930-х годах предсказал, что к 2030 году станет возможной пятнадцатичасовая рабочая неделя, — а затем с явной тревогой спросил, чем люди займутся со всем этим свободным временем.

Баронесса Дамбиса Мойо — известный экономист и член Палаты лордов Великобритании — подняла тот же вопрос в недавнем разговоре с Fortune, отметив, что сам Кейнс вслух беспокоился, станут ли люди «созерцать Бога», и что его тревога о бессмысленности существования в эпоху изобилия остаётся глубоко актуальной. «В мире сейчас бесчисленное множество стран, где огромное число молодых мужчин сидят без дела, — сказала она. — Они не созерцают Бога в том смысле, в каком нам бы хотелось».

Что касается самого Табаррока, то он признался, что беспокоится меньше. Его главный исторический аргумент заключается в том, что Америка уже проходила через это однажды. Он заявил, что провёл расчёты на основе данных Таблицы мира Пенн-Ворлд (Huberman and Minns) и обнаружил: с 1870 года по наши дни рабочие часы сократились примерно на 40% — с почти 3 000 часов в год до примерно 1 800 — и безработица при этом не выросла. В 1870 году около 30% жизни человека уходило на работу:

— Прибавьте к этому сон — это ещё процентов тридцать. Итого: работа, сон — и почти не остаётся времени ни на что другое. А сегодня мы опустились примерно до десяти процентов. Если за следующие 50 лет ИИ снизит этот показатель до 5%, это было бы замечательно. Никто не жалуется: «Ох, раньше у нас было столько работы, мы могли стирать бельё руками, а теперь машины отняли эти рабочие места».

Компании не возвращают часы

Между оптимистичным видением Табаррока и реальностью стоит одно существенное препятствие: начальник.

Предыдущие расследования этого редактора показали, что даже когда ИИ сжимает то, что раньше занимало восемь часов, до двух, руководители не отпускают работников домой пораньше — они заполняют образовавшийся пробел дополнительным объёмом. Главный технический директор Dun & Bradstreet Майкл Манос выразился предельно прямо:

— Я сократил восемь часов до двух — но теперь я могу получить 20 часов работы, потому что трудозатраты на задачу упали.

Ясмин Ахмад из Google Cloud, консультирующая компании из списка Fortune 500 по вопросам ИИ-инфраструктуры данных, подтвердила эту тенденцию, отметив, что руководители «слегка нервничают» по поводу последствий, но тихо кладут прирост эффективности себе в карман, а не делятся им с сотрудниками. Генеральный директор KPMG в США Тим Уолш согласился, что прирост реален, но заявил, что ожидает роста, а не сокращения числа сотрудников, представляя ИИ как «мотор роста», а не путь к сокращению рабочих часов.

— Это значит, что через мой бизнес я могу прогнать больше объёма, — сказал он.

Исследования подтверждают ощущения работников. Этнографическое исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что сотрудники технологических компаний, использующие ИИ, сообщают о «чувстве импульса и расширенных возможностей», — но при этом ощущают себя «более загруженными, растянутыми и менее способными полностью отключиться», как отметил Тим Харфорд из Financial Times. Исследование Boston Consulting Group выявило, что работники, постоянно контролирующие несколько ИИ-инструментов, испытывают повышенный уровень умственного утомления и информационной перегрузки: исследователи окрестили это «ИИ-поджаркой мозга» (AI brain fry).

Табаррок признал это противоречие, но стоял на своём:

— Думаю, людям придётся придумывать интересные способы организации рабочей жизни при сокращённых часах — например, работать все часы подряд в определённые периоды и потом отдыхать несколько дней, или просто меньше в день, или выходить на пенсию раньше. Целый ряд вещей придётся решать.

Его рецепт оставался политико-ориентированным: объявите «дивиденд от ИИ» и учредите дополнительные выходные.

Картина в целом

Табаррок также скептически отнёсся к наиболее пугающим срокам ИИ-трансформации.

— Думаю, переход будет медленнее, чем полагают алармисты, — что совпадает с мнением большинства экономистов, — говорит он, одновременно возражая против идеи, будто ещё слишком рано констатировать, что мы находимся в моменте «паузы Энгельса», когда заработки стагнируют, а технологии стремительно уходят вперёд.

— Посмотрите вокруг — единственное, что ИИ пока сделал, это увеличил число рабочих мест. Ни одного сокращения. — Он отметил, что ежемесячные заголовочные показатели по занятости скрывают куда более динамичную картину: в США ежемесячно создаётся около 5 миллионов новых рабочих мест и одновременно уничтожается 4,8 миллиона. — ИИ станет просто ещё одним из таких процессов.

Эта точка зрения находит поддержку на Уолл-стрит. Том Ли из Fundstrat Global Advisors — один из самых внимательно отслеживаемых рыночных стратегов в стране — уже некоторое время утверждает, что США находятся в «третьей эпохе дефицита рабочей силы», структурном демографическом тренде, охватывающем период с 2018 по примерно 2035 год, который потребует масштабных инвестиций в ИИ просто для того, чтобы компенсировать нехватку кадров. Он неоднократно сравнивал нынешний момент с изобретением технологии шоковой заморозки продуктов в 1920-х годах, которая, согласно исследованиям Fundstrat, сократила долю сельскохозяйственных рабочих с 30–40% американской рабочей силы до 2–5%, параллельно удешевив продукты питания.

— Это освободило время, верно? И освободило людей для новых занятий, создав совершенно новую рабочую силу, — рассказал Ли в январском выпуске подкаста Prof G Markets.

Философское измерение уходит ещё глубже. В недавнем эссе для Financial Times Стивен Кейв, директор Института технологий и человечества при Кембриджском университете, описал то, что он назвал «презентистской ошибкой» (presentist fallacy) — предположением, что нынешние рабочие места являются наилучшим эталоном осмысленной человеческой деятельности. Большая часть того, что мы считаем работой, существует лишь несколько десятилетий, утверждает он, и является ли сидение за столом и рассылка электронных писем вершиной человеческого расцвета — далеко не очевидно. Сам Табаррок указал на экономику досуга как на предвкушение грядущего, отметив рост за последнее время спорта, индустрии развлечений и искусства.

— Людям будет чем заняться, — добавил он.

Он также выделил один дополнительный позитивный сценарий, который, по его мнению, повсеместно недооценивают: потенциальное воздействие ИИ на медицину. Ссылаясь на прорывное исследование экономистов Чикагского университета Кевина М. Мёрфи и Роберта Х. Топела, он сказал, что полное излечение рака дало бы мировой экономике прирост в 50 триллионов долларов. Даже снижение смертности от рака на 10% стало бы трансформационным, добавил он. «То есть это было бы колоссально, абсолютно колоссально — жить дольше и лучше. Знаете, у ИИ сейчас немного плохой пиар и имидж, но в тот момент, когда ИИ совершит медицинский прорыв, думаю, всё это исчезнет. И я не думаю, что это нереалистично».

Табаррок процитировал итальянского философа Никколо Макиавелли, который писал, что новое труднее постичь, чем старое, даже если новое может оказаться лучше. В шестой главе «Государя» Макиавелли написал: «Надлежит помнить, что нет предприятия более трудного, опасного и сомнительного в успехе, чем возглавить введение нового порядка вещей. Ибо реформатор имеет врагами всех тех, кому жилось хорошо при старых порядках, и лишь робких сторонников среди тех, кому будет хорошо при новых. Эта холодность проистекает отчасти от страха перед противниками, на стороне которых закон, а отчасти от скептицизма людей, которые не склонны верить в новое, пока не приобретут долгий опыт».

— Всегда труднее осмыслить новое именно потому, что оно создаёт перемены, — считает Табаррок, признавая при этом, что экономисты рискуют выглядеть так, будто отмахиваются от чужих возражений. — Трудно представить будущее, потому что оно будет очень отличаться от прошлого. Но оно всё равно будет хорошим.

Честный ответ, пожалуй, состоит в том, что кейнсианская пятнадцатичасовая рабочая неделя действительно наступает — только не по доброй воле корпораций. Придёт ли она как освобождение или будет навязана политикой, демографией или чистым весом технологических перемен — она стремится стать определяющим трудовым вопросом десятилетия.

