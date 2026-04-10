Вы неправильно смотрите на ИИ-революцию! 40 процентов безработицы и трёхдневная рабочая неделя — это одно и то же
10.04.2026, 13:43, Общество
В дискуссии об искусственном интеллекте проблема в рамке, и один из самых влиятельных экономистов Америки знает, как её исправить.
— Первое, о чём люди думают, когда слышат о сокращении рабочего времени, — это безработица, — рассказал Алекс Табаррок изданию Fortune. — Но сокращение рабочего времени может означать, скажем, более короткую рабочую неделю. Или более длительный отпуск, более долгое детство, больше праздников.
Экономист Университета Джорджа Мейсона изложил свою мысль с предельной прямотой в заметке на своём влиятельном блоге Marginal Revolution:
— Представьте, что я говорю вам: ИИ создаст 40-процентный уровень безработицы. Звучит плохо, правда? Катастрофически. А теперь представьте, что я говорю вам: ИИ создаст трёхдневную рабочую неделю. Звучит отлично, правда? Прекрасно.
Его вывод: эти два сценария с первого приближения идентичны.
— 60% занятых и 40% безработных — это то же самое количество рабочих часов, что и 100% занятых при 60% от прежних часов, — написал он.
Разница между катастрофой и земным раем, по его мнению, определяется вовсе не сырой экономикой ИИ, а тем, как общество решит распределить достигнутые выгоды.
— Все бросаются к негативному сценарию, а не к позитивному, — считает Табаррок. — Это не значит, что нам гарантирован рай — переход может быть неровным, в этом нет сомнений. Промышленная революция тоже была неровной. Но я также думаю, что нам стоит рассматривать дополнительный досуг как благо.
Кейнс предсказал это сто лет назад — и тоже испугался
Табаррок находится в хорошей исторической компании. Джон Мейнард Кейнс в 1930-х годах предсказал, что к 2030 году станет возможной пятнадцатичасовая рабочая неделя, — а затем с явной тревогой спросил, чем люди займутся со всем этим свободным временем.
Баронесса Дамбиса Мойо — известный экономист и член Палаты лордов Великобритании — подняла тот же вопрос в недавнем разговоре с Fortune, отметив, что сам Кейнс вслух беспокоился, станут ли люди «созерцать Бога», и что его тревога о бессмысленности существования в эпоху изобилия остаётся глубоко актуальной. «В мире сейчас бесчисленное множество стран, где огромное число молодых мужчин сидят без дела, — сказала она. — Они не созерцают Бога в том смысле, в каком нам бы хотелось».
Что касается самого Табаррока, то он признался, что беспокоится меньше. Его главный исторический аргумент заключается в том, что Америка уже проходила через это однажды. Он заявил, что провёл расчёты на основе данных Таблицы мира Пенн-Ворлд (Huberman and Minns) и обнаружил: с 1870 года по наши дни рабочие часы сократились примерно на 40% — с почти 3 000 часов в год до примерно 1 800 — и безработица при этом не выросла. В 1870 году около 30% жизни человека уходило на работу:
— Прибавьте к этому сон — это ещё процентов тридцать. Итого: работа, сон — и почти не остаётся времени ни на что другое. А сегодня мы опустились примерно до десяти процентов. Если за следующие 50 лет ИИ снизит этот показатель до 5%, это было бы замечательно. Никто не жалуется: «Ох, раньше у нас было столько работы, мы могли стирать бельё руками, а теперь машины отняли эти рабочие места».
Компании не возвращают часы
Между оптимистичным видением Табаррока и реальностью стоит одно существенное препятствие: начальник.
Предыдущие расследования этого редактора показали, что даже когда ИИ сжимает то, что раньше занимало восемь часов, до двух, руководители не отпускают работников домой пораньше — они заполняют образовавшийся пробел дополнительным объёмом. Главный технический директор Dun & Bradstreet Майкл Манос выразился предельно прямо:
— Я сократил восемь часов до двух — но теперь я могу получить 20 часов работы, потому что трудозатраты на задачу упали.
Ясмин Ахмад из Google Cloud, консультирующая компании из списка Fortune 500 по вопросам ИИ-инфраструктуры данных, подтвердила эту тенденцию, отметив, что руководители «слегка нервничают» по поводу последствий, но тихо кладут прирост эффективности себе в карман, а не делятся им с сотрудниками. Генеральный директор KPMG в США Тим Уолш согласился, что прирост реален, но заявил, что ожидает роста, а не сокращения числа сотрудников, представляя ИИ как «мотор роста», а не путь к сокращению рабочих часов.
— Это значит, что через мой бизнес я могу прогнать больше объёма, — сказал он.
Исследования подтверждают ощущения работников. Этнографическое исследование Калифорнийского университета в Беркли показало, что сотрудники технологических компаний, использующие ИИ, сообщают о «чувстве импульса и расширенных возможностей», — но при этом ощущают себя «более загруженными, растянутыми и менее способными полностью отключиться», как отметил Тим Харфорд из Financial Times. Исследование Boston Consulting Group выявило, что работники, постоянно контролирующие несколько ИИ-инструментов, испытывают повышенный уровень умственного утомления и информационной перегрузки: исследователи окрестили это «ИИ-поджаркой мозга» (AI brain fry).
Табаррок признал это противоречие, но стоял на своём:
— Думаю, людям придётся придумывать интересные способы организации рабочей жизни при сокращённых часах — например, работать все часы подряд в определённые периоды и потом отдыхать несколько дней, или просто меньше в день, или выходить на пенсию раньше. Целый ряд вещей придётся решать.
Его рецепт оставался политико-ориентированным: объявите «дивиденд от ИИ» и учредите дополнительные выходные.
Картина в целом
Табаррок также скептически отнёсся к наиболее пугающим срокам ИИ-трансформации.
— Думаю, переход будет медленнее, чем полагают алармисты, — что совпадает с мнением большинства экономистов, — говорит он, одновременно возражая против идеи, будто ещё слишком рано констатировать, что мы находимся в моменте «паузы Энгельса», когда заработки стагнируют, а технологии стремительно уходят вперёд.
— Посмотрите вокруг — единственное, что ИИ пока сделал, это увеличил число рабочих мест. Ни одного сокращения. — Он отметил, что ежемесячные заголовочные показатели по занятости скрывают куда более динамичную картину: в США ежемесячно создаётся около 5 миллионов новых рабочих мест и одновременно уничтожается 4,8 миллиона. — ИИ станет просто ещё одним из таких процессов.
Эта точка зрения находит поддержку на Уолл-стрит. Том Ли из Fundstrat Global Advisors — один из самых внимательно отслеживаемых рыночных стратегов в стране — уже некоторое время утверждает, что США находятся в «третьей эпохе дефицита рабочей силы», структурном демографическом тренде, охватывающем период с 2018 по примерно 2035 год, который потребует масштабных инвестиций в ИИ просто для того, чтобы компенсировать нехватку кадров. Он неоднократно сравнивал нынешний момент с изобретением технологии шоковой заморозки продуктов в 1920-х годах, которая, согласно исследованиям Fundstrat, сократила долю сельскохозяйственных рабочих с 30–40% американской рабочей силы до 2–5%, параллельно удешевив продукты питания.
— Это освободило время, верно? И освободило людей для новых занятий, создав совершенно новую рабочую силу, — рассказал Ли в январском выпуске подкаста Prof G Markets.
Философское измерение уходит ещё глубже. В недавнем эссе для Financial Times Стивен Кейв, директор Института технологий и человечества при Кембриджском университете, описал то, что он назвал «презентистской ошибкой» (presentist fallacy) — предположением, что нынешние рабочие места являются наилучшим эталоном осмысленной человеческой деятельности. Большая часть того, что мы считаем работой, существует лишь несколько десятилетий, утверждает он, и является ли сидение за столом и рассылка электронных писем вершиной человеческого расцвета — далеко не очевидно. Сам Табаррок указал на экономику досуга как на предвкушение грядущего, отметив рост за последнее время спорта, индустрии развлечений и искусства.
— Людям будет чем заняться, — добавил он.
Он также выделил один дополнительный позитивный сценарий, который, по его мнению, повсеместно недооценивают: потенциальное воздействие ИИ на медицину. Ссылаясь на прорывное исследование экономистов Чикагского университета Кевина М. Мёрфи и Роберта Х. Топела, он сказал, что полное излечение рака дало бы мировой экономике прирост в 50 триллионов долларов. Даже снижение смертности от рака на 10% стало бы трансформационным, добавил он. «То есть это было бы колоссально, абсолютно колоссально — жить дольше и лучше. Знаете, у ИИ сейчас немного плохой пиар и имидж, но в тот момент, когда ИИ совершит медицинский прорыв, думаю, всё это исчезнет. И я не думаю, что это нереалистично».
Табаррок процитировал итальянского философа Никколо Макиавелли, который писал, что новое труднее постичь, чем старое, даже если новое может оказаться лучше. В шестой главе «Государя» Макиавелли написал: «Надлежит помнить, что нет предприятия более трудного, опасного и сомнительного в успехе, чем возглавить введение нового порядка вещей. Ибо реформатор имеет врагами всех тех, кому жилось хорошо при старых порядках, и лишь робких сторонников среди тех, кому будет хорошо при новых. Эта холодность проистекает отчасти от страха перед противниками, на стороне которых закон, а отчасти от скептицизма людей, которые не склонны верить в новое, пока не приобретут долгий опыт».
— Всегда труднее осмыслить новое именно потому, что оно создаёт перемены, — считает Табаррок, признавая при этом, что экономисты рискуют выглядеть так, будто отмахиваются от чужих возражений. — Трудно представить будущее, потому что оно будет очень отличаться от прошлого. Но оно всё равно будет хорошим.
Честный ответ, пожалуй, состоит в том, что кейнсианская пятнадцатичасовая рабочая неделя действительно наступает — только не по доброй воле корпораций. Придёт ли она как освобождение или будет навязана политикой, демографией или чистым весом технологических перемен — она стремится стать определяющим трудовым вопросом десятилетия.
Комментарии и примечания:
- Алекс Табаррок — профессор экономики Университета Джорджа Мейсона, один из ведущих представителей либертарианской экономической мысли в США. Соавтор влиятельного блога Marginal Revolution (вместе с Тайлером Коуэном), который на протяжении более двадцатилетия является одним из самых читаемых экономических блогов в мире. Его позиция в целом характеризуется технооптимизмом и скептицизмом в отношении государственного регулирования.
- «Пауза Энгельса» (Engels’ pause) — термин, введённый экономистом Робертом Алленом, описывающий период в истории Великобритании (примерно 1780–1840), когда промышленная революция привела к росту экономики, но реальные заработки рабочих оставались на прежнем уровне или даже снижались. Классическое описание этого феномена дал Фридрих Энгельс в работе «Положение рабочего класса в Англии» (1845). Табаррок отвергает параллель с текущим моментом, указывая на то, что рынок труда демонстрирует не стагнацию, а высокую динамику.
- Дамбиса Мойо — замбийско-британский экономист, член Палаты лордов с 2022 года. Автор бестселлеров «Мёртвая помощь» (Dead Aid, 2009) и «Как Запад проиграл» (How the West Was Lost, 2011). Её ссылка на Кейнса интересна тем, что она использует классический либеральный экономический аргумент (беспокойство о «бессмысленном досуге») для продвижения консервативной тревоги о «молодых бездельниках» — что показательно для пересечения экономической и социальной риторики.
- Таблица мира Пенн-Ворлд (Penn World Table) — один из наиболее авторитетных источников сопоставительных экономических данных, разрабатываемый в Нидерландах и Пенсильванском университете. Содержит информацию о ВВП, занятости и других макроэкономических показателях для стран мира с 1950 года. Ссылка Табаррока на данные Хубермана и Миннса восходит к историческим реконструкциям рабочих часов, охватывающим период с 1870 года.
- «ИИ-поджарка мозга» (AI brain fry) — термин, введённый исследователями из BCG, описывающий когнитивное перенапряжение, вызванное одновременным управлением множеством ИИ-инструментов. Феномен аналогичен «decision fatigue» (усталости от принятия решений), но специфичен для эпохи, когда человек выступает «надзирателем» за несколькими алгоритмами одновременно. Термин заслуживает внимания как потенциально устойчивое понятие в профессиональном дискурсе.
- Том Ли и Fundstrat Global Advisors — Том Ли — сооснователь и главный стратег аналитической фирмы Fundstrat, один из наиболее цитируемых комментаторов на Уолл-стрит. Его теория «третьей эпохи дефицита рабочей силы» опирается на демографические данные: поколение бэби-бумеров массово выходит на пенсию, а замещающие когорты численно меньше, что создаёт структурный дефицит кадров в экономике. Параллель с шоковой заморозкой продуктов (разработана Кларенсом Бёрдайзом в 1920-х) нетривиальна: технология действительно освободила десятки миллионов работников от аграрного труда, но не привела к массовой безработице, а создала предпосылки для роста промышленного сектора.
- «Презентистская ошибка» (presentist fallacy) — понятие Стивена Кейва, описывающее склонность рассматривать существующие профессии и формы занятости как некий естественный и единственно возможный стандарт. Это когнитивное искажение аналогично «статус-кво-предвзятости» в поведенческой экономике: мы принимаем настоящее за норму и пугаемся любых перемен. Кейв указывает, что большинство современных профессий существуют менее ста лет, а значит, их исчезновение — не катастрофа, а продолжение нормального исторического процесса.
- Кевин М. Мёрфи и Роберт Х. Топел — экономисты Чикагского университета, авторы пионерской работы по оценке экономической ценности медицинских инноваций. Их расчёты показали, что рост продолжительности жизни в США за XX век имеет денежный эквивалент в десятки триллионов долларов. Оценка в 50 триллионов за полное излечение рака основана на дисконтированной стоимости дополнительных лет жизни и роста производительности, которые дало бы устранение одной из ведущих причин смерти.
- Цитата Макиавелли — приведённый пассаж из шестой главы «Государя» (Il Principe, 1532) — один из наиболее цитируемых отрывков политической философии. Табаррок использует его для объяснения того, почему общество сопротивляется ИИ-трансформации: не потому, что перемены плохи, а потому, что человеческая природа консервативна. Любопытно, что Макиавелли писал это о политических реформах, а Табаррок переносит аргумент на технологические перемены — что является вполне легитимным расширением смысла.
- Кейнсианские 15 часов — в эссе «Экономические возможности для наших внуков» (1930) Кейнс предсказал, что к 2030 году благодаря росту производительности рабочая неделя сократится до 15 часов. Он оказался прав в отношении роста производительности, но ошибся в отношении рабочего времени: люди предпочли зарабатывать больше, а не работать меньше. Этот феномен известен в экономике как «эффект дохода» versus «эффект замещения». Табаррок предлагает, что ИИ может наконец сместить баланс в сторону «эффекта замещения», потому что технологическая безработица сделает сокращение часов неизбежным.
- Рекомендация — ключевой инсайт Табаррока — что «40% безработицы» и «трёхдневная рабочая неделя» арифметически тождественны — элегантен и заслуживает внимания как инструмент переосмысления дебатов. Однако стоит учитывать, что Табаррок, будучи представителем либертарианской школы, склонен недооценивать роль неравенства в распределении выгод от технологического прогресса: его оптимизм предполагает, что общество сумеет перераспределить прирост производительности, но исторический опыт показывает, что это происходит далеко не автоматически.