Копировать нельзя судиться: В США пытаются запретить нейросетям воровать авторский стиль

Новый закон CREATOR Act призван защитить авторов от ИИ-копирования. Но не ударит ли это рикошетом по самим творцам?

Для художников уже само по себе ужасно то, что ИИ-компании скормили их работы своим алгоритмам без какого-либо разрешения или компенсации. В более разумные времена мы бы назвали вещи своими именами: это кража. Но еще хуже, когда так называемые ИИ-«художники» бойко и целенаправленно из кожи вон лезут, чтобы обезьянничать — имитировать специфический стиль реального творца. И при этом они искренне мнят себя «художниками» просто за то, что набили пару слов в строке промпта.

Новый законопроект призван положить этому конец. В начале этого месяца двухпартийная группа конгрессменов США представила «Закон CREATOR» (CREATOR Act), который наделит визуальных художников юридическими полномочиями для жесткой борьбы с использованием ИИ ради копирования их стиля.

Как сообщает издание Politico, действие закона будет распространяться на «отличительные визуальные характеристики» и «распознаваемые визуальные элементы в их совокупности, которые неизменно присутствуют в публично распространяемых работах визуального художника и публично ассоциируются с этим автором».

Согласно «Закону CREATOR», художники смогут подавать в суд на людей, которые используют ИИ для намеренной имитации их стиля и наживаются на этом без разрешения. Более того, закон позволит судиться и с самими ИИ-платформами, которые допускают подобное на своих серверах.

Однако, как бы обнадеживающе ни звучала эта правовая инициатива для самих творцов, эксперты считают ее пугающе расплывчатой и предрекают ей серьезные препятствия. «Стиль» — понятие довольно туманное, к тому же неясно, как этот закон будет соотноситься с исключениями о добросовестном использовании (fair use) в авторском праве.

— Существует огромная двусмысленность в том, что именно мы подразумеваем под словом «стиль», — заявил Джеймс Гриммельманн, профессор права в сфере технологий из Корнеллского университета. «Некоторые элементы художественного стиля — это вещи, характерные для конкретного жанра… с другой стороны, иногда под стилем мы действительно имеем в виду характеристики чьих-то творений, по которым их автор безошибочно узнается».

Марк Ли, юрист по интеллектуальной собственности (IP) из юридической фирмы Rimon, был настроен еще более критично.

— Очень сложно понять, что именно можно определить как отличительный художественный стиль, — объяснил он в интервью Politico. — Это сделает закон настолько двусмысленным, что его применение на практике окажется попросту невозможным.

Как отметил Гриммельманн, некоторые элементы стиля диктуются самим жанром, в котором работает художник. Должен ли творец иметь право заявлять, что это часть его сугубо личного стиля? Не позволит ли размытость формулировок таким могущественным правообладателям, как Disney, установить еще более жесткий контроль над своей интеллектуальной собственностью, объявив вообще всё на свете «частью своего стиля»? И не ударит ли это рикошетом по тем самым независимым художникам, которых закон, по идее, призван защищать?

Стоит также отметить, что законопроект горячо поддерживает многомиллиардный софтверный гигант Adobe. Эта компания крайне агрессивно делает ставку на ИИ, а ее репутация среди художников с годами изрядно испортилась: Adobe безжалостно монетизирует свои продукты и звучит всё более оторванной от реальности и нужд реальных творцов.

Сторонники закона, тем не менее, утверждают, что он направлен исключительно против злоумышленников, которые намеренно используют ИИ для копирования чужого стиля. Истцам в суде придется доказывать именно факт наличия злого умысла.

— Закон очень сильно завязан на понятии намерения, — добавил Гриммельманн.

Однако он предупредил, что без поправки на «добросовестное использование» закон может карать даже тех, кто просто берет стиль художника за отправную точку для создания чего-то гораздо более глубокого, трансформативного и оригинального.

Контекст

CREATOR Act — лишь один из многих законопроектов и судебных дел на стыке ИИ и авторского права:

Getty Images v. Stability AI (2023–): Getty утверждает, что Stability AI использовала 12 миллионов изображений без лицензии для обучения Stable Diffusion.

(2023–): Getty утверждает, что Stability AI использовала 12 миллионов изображений без лицензии для обучения Stable Diffusion. Andersen v. Stability AI (2023–): группа художников (Сара Андерсен, Келли МакКернан, Карла Ортис) утверждает, что Stable Diffusion «научилась» рисовать в их стиле.

(2023–): группа художников (Сара Андерсен, Келли МакКернан, Карла Ортис) утверждает, что Stable Diffusion «научилась» рисовать в их стиле. New York Times v. OpenAI (2023–): NYT утверждает, что ChatGPT воспроизводит содержание статей без лицензии.

(2023–): NYT утверждает, что ChatGPT воспроизводит содержание статей без лицензии. EU AI Act (2024): требует от ИИ-компаний раскрывать данные, использованные для обучения, и соблюдать авторское право.

(2024): требует от ИИ-компаний раскрывать данные, использованные для обучения, и соблюдать авторское право. Copyright Office Guidance on AI (2023): Патентное ведомство США постановило, что произведения, созданные ИИ без значительного человеческого участия, не защищены авторским правом.

(2023): Патентное ведомство США постановило, что произведения, созданные ИИ без значительного человеческого участия, не защищены авторским правом. В чем главная проблема (Парадокс авторского права)? Исторически авторское право (Copyright) защищает конкретное произведение (картину, песню, книгу), но оно никогда не защищало стиль, жанр или идею. Любой человек может взять кисти и начать рисовать «в стиле Пикассо» или «в стиле аниме», и это не нарушение закона. Но с появлением ИИ (Midjourney, Midjourney, Stable Diffusion) любой пользователь может написать промпт: «Девушка киберпанк, в стиле художника Грега Рутковски», и ИИ выдаст идеальную подделку за 5 секунд. Художники теряют заказы. Закон CREATOR Act — это первая в истории попытка запатентовать «Стиль» (Вайб) автора.

Разбор юридических терминов:

Fair Use (Добросовестное использование): Доктрина в праве США. Она разрешает бесплатно использовать чужие работы (или их части) для создания пародий, мемов, критических обзоров или обучения.

Доктрина в праве США. Она разрешает бесплатно использовать чужие работы (или их части) для создания пародий, мемов, критических обзоров или обучения. Transformative work (Трансформативное произведение): Юридический термин. Если вы взяли чужую работу, но переделали ее так сильно, что вложили новый смысл, она становится вашей. (Например, Энди Уорхол красил фото Мэрилин Монро в кислотные цвета — это трансформация). Эксперт в конце статьи боится, что новый закон убьет саму суть вдохновения в искусстве.

Юридический термин. Если вы взяли чужую работу, но переделали ее так сильно, что вложили новый смысл, она становится вашей. (Например, Энди Уорхол красил фото Мэрилин Монро в кислотные цвета — это трансформация). Эксперт в конце статьи боится, что новый закон убьет саму суть вдохновения в искусстве. Bad actors (Злоумышленники / Недобросовестные игроки): Термин из американского права, обозначающий людей, которые намеренно используют системы или законы во вред другим.

Причем тут Adobe и Disney?

Disney: Юристы корпорации славятся своей безжалостностью. Эксперты боятся, что если «стиль» станет юридическим термином, Disney просто запретит рисовать глазастых принцесс или говорящих животных, объявив это «своим стилем», и пересажает в тюрьму всех независимых художников.

Юристы корпорации славятся своей безжалостностью. Эксперты боятся, что если «стиль» станет юридическим термином, Disney просто запретит рисовать глазастых принцесс или говорящих животных, объявив это «своим стилем», и пересажает в тюрьму всех независимых художников. Adobe: Создатели Photoshop. Художники их сейчас ненавидят, потому что Adobe добавила свою нейросеть (Firefly) прямо в программы и по умолчанию поставила галочку, что все работы пользователей, которые они рисуют в Photoshop, отправляются на обучение ИИ. Поддержка ими этого закона выглядит как лицемерие: «мы обучили ИИ на ваших картинках, а теперь поможем вам судиться с нашими конкурентами».

К чтению: