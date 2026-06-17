Китай обходит США в сфере искусственного интеллекта

Глобальное мнение признает поражение США в сфере ИИ.

Так называемая «гонка ИИ» — это история двух полярных крайностей. На одном полюсе находится модель Кремниевой долины, где мощная, требующая колоссальных ресурсов разработка ИИ сеет хаос среди населения, будучи движимой, возможно, самой масштабной консолидацией корпоративной власти в истории. По ту сторону Тихого океана картина иная: жесткая конкуренция и ориентированное на человека регулирование ИИ означают, что сегодняшний лидер завтра может оказаться в аутсайдерах.

Поскольку две эти стратегии преследуют совершенно разные цели, порой бывает сложно понять, кто именно — США или Китай — вырывается вперед в тот или иной момент. Зато может дать более ясную картину, чем показатели бенчмарков или количество патентных заявок, один ключ: что на самом деле думает остальной мир.

Согласно новому глобальному опросу, проведенному британской компанией Public First и привлекшему внимание издания Politico, респонденты в 11 из 15 опрошенных стран полагают, что Китай превзошел США в возможностях и инновациях в сфере ИИ. Таким образом, на стороне «дяди Сэма» остались лишь респонденты из Японии, Индии, Вьетнама и самих США.

Даже внутри Соединенных Штатов настроения далеко не радужные. Согласно опросу, лишь 51 процент граждан США считают свою страну доминирующей в гонке ИИ. Это не обязательно означает, что они думают, будто Китай впереди: 24 процента жителей США ответили, что «лидерство за Китаем», а 25 процентов выбрали вариант «затрудняюсь ответить». Однако тот факт, что почти половина американских респондентов скептически оценивает ИИ-потенциал собственной страны, о многом говорит.

Пожалуй, еще красноречивее мнение соседей США. В Мексике лишь 36 процентов респондентов считают, что США впереди, в то время как 49 процентов говорят, что лидерство у Китая. Канадские оценки оказались и вовсе разгромными: 27 процентов выступают за южного соседа, а 40 процентов считают, что впереди КНР.

Типичные союзники США также не были впечатлены Кремниевой долиной: мнение во Франции полностью совпало с канадским, а в Великобритании 26 процентов высказались за США и 44 процента — за Китай.

Трудно однозначно определить, отражает ли этот сдвиг в мировом общественном мнении растущее отторжение американской модели или искреннее восхищение китайским подходом. Очевидно лишь одно: если американская технологическая индустрия намерена и дальше удваивать ставки на свою хищническую и враждебную к работникам стратегию, ей предстоит столкнуться с серьезным кризисом легитимности, который окажется не по силам разрешить ни одной отдельно взятой компании.

Примечания:

Контекстуальные разъяснения:

«История двух полярных крайностей» — отсылка к роману Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах» (A Tale of Two Cities).

Опрос Public First подчёркивает не технологическое, а перцептуальное (воспринимаемое) лидерство, что важно для глобальной борьбы за влияние и «мягкую силу».

Критика «модели Кремниевой долины» базируется на том, что американские техногиганты (OpenAI, Google, Meta) потребляют колоссальные объемы электроэнергии и воды, скупают данные пользователей без должного согласия и проводят массовые увольнения (что и названо «extractive, worker-hostile»).

Идеализация китайского подхода («people-centric AI regulation» — ориентированное на человека регулирование). В Китае действительно жесткое регулирование ИИ (например, закон о глубоких подделках требует маркировки, а генеративный ИИ должен отражать «социалистические ценности»), но это скорее государственный контроль ради социальной стабильности, чем защита прав трудящихся в западном понимании. Тем не менее, для мирового сообщества китайская модель ограничения корпораций может казаться более привлекательной на фоне бесконтрольной власти Big Tech в США.

Фактологические дополнения: