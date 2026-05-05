ИИ-версия «Потерянного рая» Мильтона — это по сути своей недостойно одного из величайших произведений искусства

Роджер Авэри, соавтор сценария «Криминального чтива», хочет перенести эпическую поэму на большой экран с помощью искусственного интеллекта.

Дело с «неснимаемой» литературой обстоит так: большинство таких произведений рано или поздно оказываются вполне себе снимаемыми. «Властелин колец» выглядел довольно жалко, когда его экранизировали в технике ротоскопа за ничтожный бюджет тот самый человек, который снял «Кота Фрица»; зато он получил «Оскары», когда попал в руки Питеру Джексону, располагавшему бюджетом, сопоставимым с ВВП небольшого государства, и командой по визуальным эффектам размером с Гондор. Экранизация «Дюны» 1984 года разочаровала — несмотря на то, что в режиссёрском кресле восседал сам Дэвид Линч , — во многом потому, что всё это сияющее, броское галактическое великолепие не могло компенсировать повально бездарной игры актёров, сбитой с ног экспозиции и одержимости жутковатыми затычками для сердца. И всё же экранизация Дени Вильнёва 2021 года стала образцом виртуозной сдержанности и монументального размаха.

«Потерянный рай» Мильтона? Эпическая поэма XVII века всегда ощущалась чем-то обособленным — произведением слишком проникнутым религиозным духом, чтобы экранизировать его как чистое фэнтези, и одновременно слишком безумно-величественным, чтобы относиться к нему с пуританским трепетом. В каждой строке этого громоподобного, богоборческого ямбического пентаметра содержится больше драматизма, чем во всей кинематографической вселенной Marvel. И вот теперь Роджер Авэри — соавтор сценария «Криминального чтива», режиссёр «Убить Зоэ» и «Правил привлечения» — намерен вынести его на большой экран с помощью искусственного интеллекта.

Странное время — возможно, политически неосторожное время, — чтобы объявлять о том, что самая эпическая из когда-либо написанных историй (о падении Сатаны с небес и первородном грехе человечества) будет вверена именно этой технологии.

В стороне от разговоров о средствах к существованию и такой мелочи, как авторство, остаётся вопрос: способна ли эта новая технология вообще создать что-либо, кроме подделки под искусство — феномена, который широко известен как «ИИ-муть»? Три года назад Джо Руссо, режиссёр «Мстителей», предсказывал, что мы скоро будем смотреть фильмы, целиком созданные искусственным интеллектом. И тем не менее на сегодняшний день даже самые впечатляющие — а они были не так уж впечатляющи — образцы ИИ-кинематографа опирались на живых людей, которые отбирали пригодные кадры и собирали их в связный монтаж.

Возможно, и впрямь наступит день, когда мы сможем войти в гостиную и включить персональный ИИ-фильм на Netflix, где главную роль сыграет чуть более привлекательная версия меня или вас, разрешающая проблемы, которых ни у кого из нас никогда не было, — фильм, в котором каждая реплика бьёт в цель, все сюжетные арки разрешаются, и ничто никогда не рискнёт кого-либо удивить. Но мы ещё не в этом будущем. Может быть, Авэри и сумеет задействовать «ангелов в архитектуре» на основе ИИ, чтобы создать то самое космическое зрелище, которое некогда требовало армий живых людей, — и за копейки. Возможно, ему даже удастся сделать так, чтобы это выглядело как кино.

И всё же вот в чём дело. «Потерянный рай» — произведение слишком великое, слишком причудливое и слишком безудержно-гиперболичное, чтобы вверять его — пусть даже отчасти — конструкту, который по сути лишь находит наиболее вероятный ответ на любой заданный вопрос. Как бы ни был одарён тот, кто составляет промпт, трудно себе представить, что Midjourney или Runway поразят нас чем-то большим, нежели самая заезженная и начищенная до блеска визуальная дежавюшка. Слегка иронично и то, что если бы кто-нибудь на самом деле спросил Сатану, что он думает по поводу такого поворота событий, Князь Тьмы, вероятно, чувствовал бы себя превосходно: творение отдано на аутсорс, человеческое авторство тихо растворяется, и тёмная литургия подражания наконец запела собственным голосом. Но это не значит, что у результата окажется хоть что-то похожее на душу.

