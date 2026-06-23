Третий сезон «Дома Дракона» похоже стал той самой «Игрой престолов», которую мы заслужили

После двух невыразительных сезонов приквел «Игры престолов» наконец-то обретает себя, врываясь на наши экраны с самой эпичной драконьей бойней, какую только можно представить. Фанаты могут выдохнуть с огненным облегчением.

Ах да, «Дом Дракона»! Как ни невероятно, что многомиллионный приквел «Игры престолов» со звездным составом мог оказаться проходным, но в первых двух сезонах сериал усердно рыл себе яму. В первом он либо слишком рано убивал лучших персонажей, либо менял актеров ради сбивающих с толку скачков во времени. А второй сезон нагнетал, нагнетал и нагнетал напряжение… чтобы в итоге закончиться пшиком. К своему третьему забегу сериал подошел без особого попутного ветра в драконьих крыльях.

Что ж, выдохните с огненным облегчением — это шоу наконец-то нашло свой фокус! Начало третьего сезона — это первоклассный эпик, в котором масштабные батальные сцены идеально сбалансированы с острыми диалогами тет-а-тет, где баланс сил постоянно меняется, а фатальные изъяны характеров вылезают наружу. Добавьте сюда парочку новых лиц и редкие, но меткие вкрапления комедии, и вы получите ту самую, настоящую «Игру престолов».

Кратко пересказать сюжет «Дома Дракона» невозможно (особенно учитывая, что чрезмерная перегруженность сюжета была и остается его слабым местом). Но скажем так: в фэнтезийном Вестеросе Джорджа Р.Р. Мартина образовался вакуум власти, который пытаются заполнить различные правители, члены королевских семей и полководцы. Почти все они совершают смертельные ошибки. Первым часом расплаты становится Битва при Глотке — грандиозная морская бойня, которая, по-хорошему, должна была стать финалом еще второго сезона.

Представляя собой оргию компьютерной (CGI) резни, морская битва впечатляет именно визуальным размахом, но при этом опирается на крепкий костяк из личных историй. Сможет ли «Морской Змей» Корлис Веларион (Стив Туссэн) — лидер, привыкший думать прежде чем действовать, и терзаемый чувством отцовской вины, — выстоять под натиском безрассудно лихого адмирала Шарако Лохара (Эбигейл Торн), не знающего ни страха, ни чувства опасности? После крещендо из свистящих стрел, огня, палубных дуэлей на мечах, подводных мордобоев и прямого вмешательства драконов мы получим ответ.

К слову, вопрос о том, делают ли драконы сам сериал лучше или хуже, всё еще остается открытым. Их можно воспринимать как метафору оружия массового поражения, которым капризно размахивают правители, едва способные его контролировать. Но порой бывает крайне трудно визуально примирить божественную мощь этих ящеров с потугами людишек, пыхтящих и усердно рубящих друг друга в капусту.

Как бы то ни было, восхитительно наглая игра Эбигейл Торн знакомит нас с одной из трех ключевых женщин в этой истории, чей отказ прислушиваться к советам станет причиной их триумфа или краха. За морской битвой — пусть и издалека — азартно следит свергнутая королева Рейнира Таргариен (Эмма Д’Арси). Тем временем ее подруга-враг-мачеха Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) вынуждена плести интриги ради выживания. Ситуация Алисенты осложняется тем, что она — мать Эймонда Таргариена (Юэн Митчелл), того самого парня с повязкой на глазу, челюстью, острой как бритва, и вечной мстительностью затравленного младшего брата.

Д’Арси и Кук, кажется, готовы полностью забрать сериал в свои руки. Д’Арси излучает раненую свирепость человека, которого всегда недооценивали, а Кук мастерски играет героиню, чьи мысли и мотивы невозможно прочесть. Последствия кровопролития первых двух эпизодов разворачиваются в фактурную игру, гораздо более сложную с драматической точки зрения, чем всё, что мы видели в сериале раньше: одни персонажи жаждут власти, а другие горько сожалеют, что не были осторожнее в своих желаниях.

Властно разрезая этот клубок интриг пополам, на сцену выходит Мэтт Смит, явно упивающийся ролью непобедимого воина и дяди-мужа Рейниры — Деймона Таргариена. Как минимум сотня персонажей так и не усвоила урок: попытка броситься на Деймона с мечом всегда заканчивается тем, что он пронзает твой кадык. Но Смит еще более впечатляюще выглядит с мечом в ножнах. Нападать на Деймона с острыми словами — такая же глупость. Ухмылка, мелькающая в уголках его губ, словно говорит зрителям: расслабьтесь и наслаждайтесь этим багровым хаосом.

«Дом Дракона» — сериал менее легкомысленный, чем оригинальная «Игра престолов». Он гораздо меньше полагается на секс и обнаженку, чтобы удержать наше внимание (в HOTD не так уж много «горячего D», если вы понимаете, о чем речь). Вместо этого здесь есть моменты нестандартной милоты. Например, дракон оставляет своего всадника на вершине горы, чтобы через пару минут вернуться с двумя овцами, одну из которых он заботливо прожаривает на огне для своего хозяина. Или чистая комедия в исполнении Тома Беннетта в роли катастрофически невезучего драконьего всадника Ульфа.

В резерве у третьего сезона припрятано еще одно оружие: в ранних сценах в роли нового ключевого игрока — лорда Ормунда Хайтауэра — появляется актер Джеймс Нортон. Нова ли шутка, в которой надменный аристократ получает письмо от гонца, смердящего фекалиями? Нет. Делает ли Нортон эту сцену смешной? Абсолютно. Но затем он снова исчезает, оставленный про запас шоураннерами, которые теперь абсолютно уверены в себе и точно знают: их лезвие еще никогда не было таким острым.

Контекст:

О «треугольнике HBO — фанаты — Мартин». «Дом Дракона» существует в сложном контексте: фанаты «Игры престолов» разочарованы финалом оригинального сериала; Мартин не завершает книги; HBO нужен хит. Третий сезон, судя по началу, наконец-то справляется с задачей.

«Дом Дракона» существует в сложном контексте: фанаты «Игры престолов» разочарованы финалом оригинального сериала; Мартин не завершает книги; HBO нужен хит. Третий сезон, судя по началу, наконец-то справляется с задачей. О «Танце Драконов» как истории. Танец Драконов (Dance of the Dragons) — гражданская война внутри дома Таргариенов (примерно 129–131 гг. по летоисчислению Вестероса) между «Чёрными» (Рейнира) и «Зелёными» (Эйгон II). Война привела к гибели большинства драконов Таргариенов и фактически — к концу драконьей эпохи. Это — «трагедия» в классическом смысле: обе стороны несут потери, ни одна не побеждает по-настоящему.

К просмотру:

«Игра престолов» (Game of Thrones, 2011–2019) — обязательно, хотя бы первые 4 сезона.

— обязательно, хотя бы первые 4 сезона. «Дом Дракона» (сезоны 1–2) — для понимания контекста третьего.

— для понимания контекста третьего. «Повелитель драконов» (Reign of Fire, 2002) — для понимания «драконьего» жанра в кино.

— для понимания «драконьего» жанра в кино. «Дюна» (Dune, 2021/2024) — для сравнения: ещё один «политический эпик» с мифологическим подтекстом и сложными героями.

— для сравнения: ещё один «политический эпик» с мифологическим подтекстом и сложными героями. «Сёгун» (Shogun, 2024) — то, по сути, та же «Игра Престолов», но в феодальной Японии. Вакуум власти, предательства, хитроумные лорды и потрясающе снятые битвы.

— то, по сути, та же «Игра Престолов», но в феодальной Японии. Вакуум власти, предательства, хитроумные лорды и потрясающе снятые битвы. «Наследники» (Succession, 2018-2023) — травмированные члены одной семьи (как Таргариены) готовы перегрызть друг другу глотки за трон (в данном случае — кресло гендиректора медиакорпорации).

— травмированные члены одной семьи (как Таргариены) готовы перегрызть друг другу глотки за трон (в данном случае — кресло гендиректора медиакорпорации). «Король» (The King, 2019) — фильм от Netflix с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном. Идеально снятые, грязные, тяжелые средневековые бои (битва при Азенкуре) с жестокими политическими предательствами при дворе.

К чтению: