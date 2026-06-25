Спасти рядового Иствуда… Почему новый фильм о Второй мировой войне кажется бледной копией классики?

Онжаню Эллис-Тейлор составила компанию актерам в фильме об американском солдате, оказавшемся в тылу врага.

В этот раз чуда не произошло. Режиссер Род Лури, продюсер Марк Фрайдман и актер Скотт Иствуд вновь объединили усилия для работы над своим вторым военным фильмом после отличной картины «Форпост» 2019 года, но безуспешно. Действие фильма «Lucky Strike» («Счастливый удар») разворачивается во время Арденнской операции в период Второй мировой войны. Лента отличается тем же эффектом глубокого визуального погружения, что и ее предшественник, а также похвальным стремлением к максимальной исторической достоверности. Однако эта история о солдате, отчаянно пытающемся выжить за линией фронта, так и не может избавиться от гнетущего чувства дежавю. Она явно проигрывает в сравнении со множеством военных картин последних лет («Спасти рядового Райана», «Бесславные ублюдки», «1917» и др.), на которые так очевидно похожа. И хотя режиссура Лури всё так же уверенна и профессиональна, сценарий, написанный им в соавторстве с Фрайдманом, изобилует клише, характерными для этого жанра.

После мощного, но стилистически чужеродного черно-белого пролога, в котором взвод чернокожих солдат попадает в засаду и гибнет от рук немцев, сюжет сосредотачивается на капитане Касле (Иствуд). После того как его подразделение, состоящее из белых солдат, было полностью уничтожено, ему предстоит в одиночку преодолеть 30 километров по заснеженной пустоши. С раненой ногой и портативной рацией по прозвищу «Лесси», обеспечивающей спасительную связь с американскими войсками, он проходит через череду мучительных столкновений с нацистами, которые, кажется, подстерегают его за каждым углом.

Эта фрагментарная история включает в себя несколько по-настоящему напряженных сцен — например, эпизод, где Касл вынужден мучительно долго притворяться мертвым, пока немецкие солдаты ходят буквально в паре шагов от него. В другой сцене его укрывает франкоговорящая семья, которую затем допрашивают угрожающего вида немцы, пока герой прячется в подвале. А в самом захватывающем моменте фильма Касл встречает другого американского солдата (Тейлор Джон Смит). Их дружеская беседа вскоре принимает мрачный оборот и заодно раскрывает суть каламбура, заложенного в названии картины.

Но в конечном итоге «Lucky Strike» оказывается слабее суммы своих лучших эпизодов. Фильму не удается удержать напряжение, и он откровенно страдает от натужных претензий на поэтичность — вроде сцены, где Касл встречает прекрасного белого коня, одиноко стоящего посреди зимнего пейзажа. Диалоги зачастую топорны, особенно в совершенно необязательной обрамляющей сюжетной линии: послевоенной встрече Касла с женщиной (великолепная Онжаню Эллис-Тейлор), которая изобрела ту самую рацию, что — осторожно, спойлер! — спасла ему жизнь. В какой-то момент герой даже замечает, что истинный смысл этой битвы, возможно, поймут лишь спустя 80 лет (то есть как раз в наши дни). Слишком уж в лоб, вам не кажется?

Иствуд поразительно похож на своего знаменитого отца — как внешне, так и голосом, — но ему не хватает той самой искры, чтобы стать достаточно убедительным и харизматичным центром притяжения фильма, где он почти всё экранное время солирует в кадре. А когда он делит сцену с Колином Хэнксом, играющим сурового полковника, вас неминуемо выбивает из сюжета, и вы начинаете размышлять о том, как же много дверей в этой жизни открыто перед «звездными детьми».

Фильм выглядит впечатляюще, несмотря на очевидные бюджетные ограничения. Лури использует приглушенную цветовую палитру — из-за таких приемов многим давно кажется, что Вторая мировая война проходила исключительно в тонах сепии. Он также применяет множество длинных сцен, снятых одним кадром, что обеспечивает мощный эффект присутствия. Но при всем своем техническом совершенстве, «Lucky Strike» так и не обретает той повествовательной динамики и того саспенса, на которые претендует.

Послесловие:

«Lucky Strike» — типичный пример фильма, который критикам описать легко, а вот полюбить — сложно. Лури уже доказал свою способность снимать достоверные, эмоционально честные военные картины («Форпост» — одна из лучших военных драм последнего десятилетия), но на этот раз он, похоже, решил сыграть на чужом поле — и проиграл. Фильм словно собирает мозаику из узнаваемых фрагментов: вот мизансцена из «Райана», вот настроение из «1917», вот стилистика из «Бесславных ублюдков», — но собрать из них что-то новое не получается.

— типичный пример фильма, который критикам описать легко, а вот полюбить — сложно. Лури уже доказал свою способность снимать достоверные, эмоционально честные военные картины («Форпост» — одна из лучших военных драм последнего десятилетия), но на этот раз он, похоже, решил сыграть на чужом поле — и проиграл. Фильм словно собирает мозаику из узнаваемых фрагментов: вот мизансцена из «Райана», вот настроение из «1917», вот стилистика из «Бесславных ублюдков», — но собрать из них что-то новое не получается. Что касается Скотта Иствуда — его положение одновременно привилегированное и трагичное: он слишком похож на отца, чтобы восприниматься как самостоятельный артист, но при этом недостаточно харизматичен, чтобы этот образ преодолеть. Колин Хэнкс, к слову, давно решил эту проблему — он давно играет «не папу», а себя (вспомнить хотя бы «Фарго» или «Бэнд оф бразерс»).

— его положение одновременно привилегированное и трагичное: он слишком похож на отца, чтобы восприниматься как самостоятельный артист, но при этом недостаточно харизматичен, чтобы этот образ преодолеть. Колин Хэнкс, к слову, давно решил эту проблему — он давно играет «не папу», а себя (вспомнить хотя бы «Фарго» или «Бэнд оф бразерс»). «Lucky Strike» можно посмотреть из любопытства, но больших надежд лучше не питать.

Примечания:

Lucky Strike. Легендарная марка сигарет, которые входили в солдатские пайки армии США во время Второй мировой войны. Дословно это переводится как «Удачный удар» или «Счастливый выстрел».

Легендарная марка сигарет, которые входили в солдатские пайки армии США во время Второй мировой войны. Дословно это переводится как «Удачный удар» или «Счастливый выстрел». The Battle of the Bulge (Арденнская операция). Наступление немецких войск зимой 1944–1945 годов. В западной историографии оно известно как «Битва за выступ» (Battle of the Bulge), так как линия фронта на карте действительно образовала характерный «пузырь». Условия для американцев там были адскими: холод, снег и окружение.

Наступление немецких войск зимой 1944–1945 годов. В западной историографии оно известно как «Битва за выступ» (Battle of the Bulge), так как линия фронта на карте действительно образовала характерный «пузырь». Условия для американцев там были адскими: холод, снег и окружение. Рация «Лесси». Герой называет рацию именем Лесси — в честь знаменитой собаки породы колли из классических фильмов и книг, которая всегда спасала людей и звала на помощь.

Герой называет рацию именем Лесси — в честь знаменитой собаки породы колли из классических фильмов и книг, которая всегда спасала людей и звала на помощь. Nepo babies (Непо-бейби). Это популярный сегодня в англоязычном интернете сленговый термин (сокращение от nepotism babies). Означает детей знаменитостей, которым карьера досталась легко благодаря связям родителей. Так, в одном кадре встречаются Скотт Иствуд (сын легендарного Клинта Иствуда) и Колин Хэнкс (сын не менее великого Тома Хэнкса). Зрителю трудно не думать об их отцах.

Это популярный сегодня в англоязычном интернете сленговый термин (сокращение от nepotism babies). Означает детей знаменитостей, которым карьера досталась легко благодаря связям родителей. Так, в одном кадре встречаются Скотт Иствуд (сын легендарного Клинта Иствуда) и Колин Хэнкс (сын не менее великого Тома Хэнкса). Зрителю трудно не думать об их отцах. Сцена в подвале. Прятки в подвале под допросами немцев. Это прямая отсылка к фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (знаменитая сцена с Кристофом Вальцем и семьей ЛаПадит), заимствование которой автор рецензии ставит в укор режиссеру.

Прятки в подвале под допросами немцев. Это прямая отсылка к фильму Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (знаменитая сцена с Кристофом Вальцем и семьей ЛаПадит), заимствование которой автор рецензии ставит в укор режиссеру. Съемка одним кадром (single-shot takes). Отсылка к фильму «1917» Сэма Мендеса, который визуально был стилизован под один непрерывный дубль без монтажных склеек.

Что посмотреть: