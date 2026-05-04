«Селф Драйвер» — таксист, подписавшийся на зловещее приложение, представляет «Трэвиса Бикла» в мире гиг-экономики

Отчаявшийся водитель вступает в сервис, направляющий его по тёмной дорожке, — в этом занятном, выдержанном в духе «меньше — значит больше» сатирическом триллере.

Канадский режиссёр Майкл Пьерро дебютирует в полном метре этой безбюджетной вылазкой – современным ночным кошмаром в духе Трэвиса Бикла. Фильм, при всех своих огрехах и необходимости доработки сценария, оказывается метким сатирическим комментарием к гиг-экономике и «вэймоизации» сферы услуг.

Натаниэль Чедвик играет самого обычного торóнтского водителя, работающего на приложение вроде Uber, – вечно сгорбленного в толстовке за рулём, подавленного мыслями о том, как обеспечить жену с младенцем, избегающего звонков домовладельца, измотанного и беспощадно эксплуатируемого хамоватыми клиентами, которых ещё и тошнит прямо в салоне. Он предпочёл бы получать деньги от приложения раз в день, а не раз в неделю, но для этого нужно перейти на некий высший «платиновый» уровень, внеся невозвратный членский взнос, который якобы гарантирует первоочередной доступ к заказам и прочие сомнительные бонусы. Денег на это у него нет – любопытная бытовая деталь вселенной Uber.

Положение меняется, когда загадочный и надменный клиент вручает ему визитку: не хочет ли он поработать на сервис поездок нового типа? За ночь можно поднять тысячи долларов, но вот вопросы лучше не задавать. Наш незадачливый, неряшливый герой соглашается и мгновенно понимает, что ввязался в какую-то нелегальную курьерскую сеть. А ещё более зловещим и угнетающим становится то, что новое приложение, установленное на его смартфон, не показывает ни имён, ни адресов, ни карт – только леденяще бесстрастные команды: «едьте прямо», «поверните налево» со штрафными списаниями за малейшее отклонение.

Постепенно то, чего от него ждут, приобретает совсем уж причудливые формы – особенно когда приложение приказывает ему покинуть водительское кресло и пересесть назад, к пассажиру. Увы, именно там, где фильм делает рывок в откровенное насилие, он начинает глупеть и терять интерес. В целом же перед нами весьма занятный опыт минималистского кинематографа.

Примечания: