Родственные узы

В очередную среду, 15 апреля, посетителям рыбинского киноклуба «Современника» предстоит увидеть, быть может, лучший фильм сезона

– «Отец, мать, сестра, брат» – «новый шедевр Джима Джармуша, покоривший Венецию» (согласно КиноПоиску) в острой конкурентной борьбе с картинами Пауло Соррентино, Йоргаса Лантимоса, Франсуа Озона и других не менее ярких фигур.

В юности будущий режиссёр изучал журналистику и английскую литературу. Тогда же, посещая Французскую синематеку, увлёкся кинематографом, а затем окончил киношколу Нью-Йоркского университета и стал ассистентом режиссёра. Свои первые игровые фильмы снял в 1980-х. Начинавший как радикальный минималист, Джармуш достиг бесспорного классического мастерства. Сегодня он – культовый творец, снимающий культовых артистов, будь то непременный Адам Драйвер, знаменитый музыкант Том Уэйтс, прославленная Шарлотта Ремплинг, и при этом – верный себе в любом жанре.

Из трёх десятков поставленных им фильмов киноклуб показал восемь, от «Чуднее, чем рай» (1984) до как бы недавнего, однако ж, тому десять лет – «Патерсона», что в целом даёт представление об экранном творчестве автора. Кроме того, Джармуш пишет стихи, музыку, выступает с джаз-рок-группами. В данном случае режиссёр, он же сценарист, сделал драмеди в трёх частях о том, насколько существенны (или мнимы?) связи взрослых детей с родителями и с собственным прошлым.

Сбор как обычно в 18:00 в ОКЦ.

«Отец, мать, сестра, брат» — антология режиссёра (трёхчастная драма), действие которой происходит в Нью-Джерси, Дублине и Париже. Хотя персонажи не пересекаются, есть повторяющиеся мотивы, включая толпу скейтбордистов, лавирующих между пробками, и — что странно — решительно британский идиом «Боб — твой дядя» (выражение, означающее «дело в шляпе», «вуаля», «и готово»).

В серии «Отец» Джефф (Адам Драйвер) и Эмили (Майим Бялик) едут навестить своего овдовевшего отца (Уэйтс) в его изолированный загородный дом. Напряжение нарастает, когда манипулятивный отец настаивает на своей финансовой неуверенности и бесстыдно просит у хорошо оплачиваемых детей деньги.

Разговор не совсем плавный — братья и сёстры не близки — но они болтливая троица по сравнению с дублинской семьёй из «Матери». Здесь, в роскошном доме на широкой аллее, мы встречаем мать (Шарлотта Рэмплинг), бестселлерную писательницу, а также её дочерей Тимотею (Кейт Бланшетт) и Лилит (Вики Крипс) для их ежегодного визита. Да, здесь сложно определить Тима и Лилит как братьев и сестёр. Первая — сдержанная и замкнутая, вторая — панк-хиппи, которая лжёт о своём успехе и проверяет телефон, пока наливают чай, но при этом они сближаются благодаря удовольствию своего предшественника. Мать, в свою очередь, — из тех, кто носит мебель с пластиковым покрытием, если бы это было стильно.

В последней части триптиха близнецы Билли (Лука Саббат) и Скай (Индия Мур), родившиеся в Нью-Йорке, встречаются в Париже после гибели родителей в авиакатастрофе и возвращаются в пустую семейную квартиру, полную тёплых воспоминаний.

Джим Джармуш — культовый американский режиссер, сценарист и музыкант, ставший символом независимого кинематографа (инди-кино). Его творчество отличается минимализмом, неспешным темпом и вниманием к деталям повседневной жизни.

Особенности стиля

Минимализм и паузы: Джармуш считает, что в кино паузы и тишина важнее слов и диалогов.

Форма антологии: Часто разделяет фильмы на несколько новелл (например, «Ночь на Земле», «Кофе и сигареты»).

Герои-аутсайдеры: Главные роли часто достаются «очаровательным неудачникам» или путешественникам, оказавшимся в чужой среде.

Музыкальность: Режиссер уделяет огромное внимание саундтреку и часто снимает известных музыкантов (Том Уэйтс, Игги Поп, RZA).

Ключевые фильмы