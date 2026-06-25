Похмелье, космос и Джейсон Момоа с сигарой — «Супергерл: Женщина завтрашнего дня»

Супергерл в исполнении Милли Олкок объединяется с Рути (Ив Ридли), чтобы дать отпор злобному межгалактическому торговцу людьми.

Сексуальная политика в вопросах восприятия женской зрелости всегда была больной мозолью этой конкретной супергеройской киновселенной. Почему Кара Зор-Эл вынуждена оставаться Супергерл (девочкой), в то время как Кал-Эл гордо зовется Суперменом (мужчиной), хотя он не то чтобы сильно ее старше — решительно непонятно. Даже этот небезызвестный «поборник воук-культуры» Фридрих Ницше и тот использовал гендерно-нейтральный термин «Сверхчеловек» (Übermensch). К чести создателей, эта проблема поднимается на упреждение в одной из ранних сцен фильма, но диалог обрывается, так и не дав четкого ответа на этот вопрос. Возможно, всё дело в авторских правах. Ведь если бы наша героиня носила титул, буквально эквивалентный «Супермену» (Superwoman), дух писательницы Ширли Конран несомненно ворвался бы на экран в сопровождении фаланги адвокатов и мешка демонстративно не фаршированных грибов.

Что ж, после своего короткого появления в прошлогоднем, невнятном и скучном перезапуске «Супермена», Супергерл наконец-то получает собственный — куда более бодрый и искрометный фильм. Главную роль исполнила 26-летняя австралийская актриса Милли Олкок. А восходящая британская звездочка Ив Ридли, играющая дерзкую инопланетную девчонку Рути Мэри Нолл, объединяет силы с СГ, чтобы отомстить за смерть отца. Их цель — Кремус с Желтых Холмов, злобный межгалактический торговец людьми и мерзкий пират, похищающий женщин для разведения. Его с упоительным наслаждением сыграл Маттиас Шонартс.

Супергерл охотится на Кремуса еще и по другой причине: этот негодяй, подумать только, похитил ее очаровательного пса Крипто (хотя, к сожалению, Крипто здесь пока не обзавелся своим фирменным маленьким плащом). Тем временем Джейсон Момоа выдает жизнерадостный перформанс в роли дымящего сигарами человека-горы — охотника за головами Лобо, которого Рути мимоходом обучает искусству побега из тюрьмы. Пожалуй, это единственный отчетливо феминистский момент во всем фильме.

Какое же это облегчение — видеть супергеройский фильм DC, который рассказывает внятную историю. Он не вязнет (как это было в предыдущем фильме про Супермена и во всей франшизе Расширенной вселенной DC) в клубке побочных сюжетных линий и нудных предысторий, включая невыносимо тоскливую тему взаимоотношений супергероев со СМИ.

Что касается Супергерл в исполнении Олкок, то это приключение должно вытряхнуть ее из оцепенелой скуки, в которой она пребывает: героиня постоянно просыпается поздно, страдает от похмелья, ходит растрепанной и носит огромные дурацкие солнцезащитные очки в стиле Курта Кобейна. Когда дело доходит до полетов, она предпочитает подниматься и опускаться строго вертикально, слегка согнув одно колено. Классического горизонтального полета с вытянутым вперед кулаком мы не дождемся. Видимо, нынче это считается немного отстойным. И, к счастью, Супергерл (пока) не принуждают щеголять в обтягивающем фигуру костюме на радость мужскому взгляду.

Дэвид Коренсвет (Супермен) появляется в небольшом камео в роли заботливого старшего брата. А флешбэк в детство Супергерл на Криптоне и ее прибытие на Землю (которое, разумеется, очень похоже на историю Супермена) знакомит нас с ее скорбящими родителями, Алурой Ин-Зе и Зор-Элом. Их сыграли Эмили Бичем и Дэвид Крамхолц, показав тот самый момент, когда они принимают решение дать дочери шанс на выживание. Лично я бы не отказался посмотреть спин-офф приквел с Крамхолцем, чтобы он смог в полной мере продемонстрировать свой комедийный талант.

«Супергерл» — далеко не идеальное кино. Но в нем есть моменты, когда вы действительно поверите, что эта франшиза снова может летать.

Контекст:

О «новой вселенной DC». «Супергёрл» — часть перезапуска DC Studios под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана (с 2022 года). Новая DCU должна заменить DCEU, которая критиковалась за несогласованность и «запутанность». «Супермен» (2025) — первый фильм новой DCU; «Супергёрл» — второй. «Супергёрл» яснее «Супермена» — и это хороший знак для франшизы.

«Супергёрл» — часть перезапуска DC Studios под руководством Джеймса Ганна и Питера Сафрана (с 2022 года). Новая DCU должна заменить DCEU, которая критиковалась за несогласованность и «запутанность». «Супермен» (2025) — первый фильм новой DCU; «Супергёрл» — второй. «Супергёрл» яснее «Супермена» — и это хороший знак для франшизы. О феминистском супергеройском кино. «Супергёрл» вписывается в линию: «Чудо-женщина» (2017), «Капитан Марвел» (2019), «Чёрная Вдова» (2021). Ключевое отличие: обозреватель подчёркивает, что «Супергёрл» не продаёт «мужской взгляд» — героиня не «обтянута», не «сексуализирована», не «для мужского удовольствия». Это — прогресс по сравнению с «Чудо-женщиной» (где костюм Галь Гадот всё же был «обтягивающим»).

«Супергёрл» вписывается в линию: «Чудо-женщина» (2017), «Капитан Марвел» (2019), «Чёрная Вдова» (2021). Ключевое отличие: обозреватель подчёркивает, что «Супергёрл» не продаёт «мужской взгляд» — героиня не «обтянута», не «сексуализирована», не «для мужского удовольствия». Это — прогресс по сравнению с «Чудо-женщиной» (где костюм Галь Гадот всё же был «обтягивающим»). О «Супергёрл» и «Доме Дракона». Милли Олкок — «мост» между двумя крупнейшими франшизами: «Дом Дракона» (HBO) и «Супергёрл» (DC Studios). Её путь — пример того, как молодая актриса может «перепрыгнуть» из «серьёзного» ТВ в «блокбастерный» кинематограф.

К просмотру:

«Чудо-женщина» (Wonder Woman, 2017) — для сравнения: лучший «феминистский» супергеройский фильм DC.

— для сравнения: лучший «феминистский» супергеройский фильм DC. «Супермен» (Superman, 2025) — «соседний» фильм новой DCU; камео Коренсвита в «Супергёрл» требует контекста.

— «соседний» фильм новой DCU; камео Коренсвита в «Супергёрл» требует контекста. «Супергёрл» (сериал CBS/CW, 2015–2021) — предыдущая экранизация; полезна для сравнения подходов.

— предыдущая экранизация; полезна для сравнения подходов. «Dredd» (2012) — для понимания «анти-глянцевого» подхода к супергеройскому кино.

К чтению: